رئيس الجمعية التونسية لصعوبات اضطرابات التعلم: دمج أطفال التوحد وذوي اضطرابات التعلم بالمؤسسات التربوية حق لا امتياز

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- شدد رئيس الجمعية التونسية لصعوبات اضطرابات التعلم محمد سندي ، اليوم السبت في تصريح لـ "وات" ، على أن دمج أطفال التوحد وذوي اضطرابات التعلم بالمؤسسات التربوية حق وليس امتيازا، وذلك على هامش انعقاد الملتقى المغاربي الأول لأطفال التوحد تحت شعار "طفل التوحد بين التقبل الاجتماعي و الإدماج المدرسي" ببن قردان من ولاية مدنين .وأوضح سندي على هامش هذا الملتقى الذي ينظمه مركز "منى" للتوحد والجمعية التونسية لصعوبات اضطرابات التعلم، بمقر بلدية بن قردان، على امتداد يومين، أن المقصود بالدمج هو تغيير المناهج التربوية وتخفيف برامجها وإعادة تأهيل فضاءات المؤسسات التربوية وتكوين الإطار التربوي بطريقة تراعي الحاجيات الخصوصية لأطفال التوحد وذوي اضطرابات التعلم ، مبينا أن الاكتفاء بإدماج هؤلاء الأطفال بالمؤسسات التربوية دون إحداث أي تغييرات فيها يعد ظلما لهم.وأكد أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم او من طيف التوحد قادرون على التحسن والتطور وبلوغ التميز في عدة مجالات إذا ما توفرت لهم الظروف الملائمة ، مبينا أن أغلبية الأطفال المنتمين إلى هذه الفئة ييتمتعون بامكانيات و مهارات مبهرة يمكن أن تجعلهم متفوقين وممتازين في عدة مجالات".وذكر أن التشخيص المبكر للأطفال ذوي صعوبات التعلم أو الذين يعانون التوحد، مهم جدا وييسر كثيرا عملية إعادة تأهيلهم والاحاطة بهم ، معربا عن أسفه عن جهل الأسر المنتمين الى الجهات الداخلية في تونس بما يسمى اضطرابات التعلم والتوحد نتيجة شبه غياب الحملات التوعوية والندوات ،في هذا الصدد، بهذه المناطق .يشار الى أن الملتقى المغاربي الأول لأطفال التوحد ، الذي يشارك فيه ثلة من الأطباء المختصين في مجال التعهد بالأطفال ذوي اضطرابات التعلم والتوحد ومربون مختصون، يهدف إلى البحث في الطرق و الوسائل المثلى لتوفير الإحاطة والرعاية اللازمة لأطفال التوحد.كما يشارك في هذا الملتقى الذي تتخلله مداخلات علمية و نقاشات عدد من الخبراء و المختصين من ليبيا و الجزائر ومصر سيقومون باستعراض تجارب في مجال التعهد بأطفال التوحد.