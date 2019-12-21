الرابطة 1- المباراة المتاخرة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي الثلاثاء القادم

Samedi 21 Decembre 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم سيقام الثلاثاء القادم بملعب المظيلة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة فيما ياتي الترجي الرياضي في المركز السابع ب16 نقطة من 6 مقابلات.
ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة فيما ياتي الترجي الرياضي في المركز السابع ب16 نقطة من 6 مقابلات.
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Par:aziz75 (France )
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