قرعة تصفيات أفروباسكات 2021 : المنتخب التونسي في المجموعة الأولى

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- تم مساء امس الجمعة بالعاصمة الرواندية كيغالي سحب قرعة التصفيات المؤهلة لأفروباسكات "رواندا 2021" وقد وضعت عملية القرعة المنتخب التونسي (حامل اللقب) في المجموعة الأولى إلى جانب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والمتأهل عن المنطقة 6 و 7 ( جزر القمر أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي).وستقام المرحلة الاولى من التصفيات بين 17 و 25 فيفري 2020 بينما ستقام المرحلة الثانية بين 15 و 23 فيفري 2021 .