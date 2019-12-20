اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بولاية صفاقس يوم 24 ديسمبر 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - برمجت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال صيانة على القناة الرئيسية لجلب مياه الشمال قطر 1400 مم على مستوى منطقة الحنشة من ولاية صفاقس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 على المناطق التالية: - سيدي بوهلال، رياض بوهلال، الزغابنة، العشابة والشياب من معتمدية الجم، النفاتية من معتمدية شربان، زالبة من معتمدية سيدي علوان، الرشارشة والحجاج من معتمدية قصور الساف وكل مناطق معتمدية ملولش من ولاية المهدية.
- معتمديات صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقية الدائر ، ساقية الزيت، طينة، العامرة، جبنيانة، الحنشة، ومركز كمون من ولاية صفاقس.
ومن المنتظر وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الجمعة، استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 25 ديسمبر و الخميس 26 ديسمبر 2019.
- معتمديات صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقية الدائر ، ساقية الزيت، طينة، العامرة، جبنيانة، الحنشة، ومركز كمون من ولاية صفاقس.
ومن المنتظر وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الجمعة، استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 25 ديسمبر و الخميس 26 ديسمبر 2019.
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Par:kamelwww (France )
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