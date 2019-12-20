Radio Babnet Tunisie On Air: Choubeila Rached - Yamma Ya Ghaleya  

اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بولاية صفاقس يوم 24 ديسمبر 2019

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - برمجت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال صيانة على القناة الرئيسية لجلب مياه الشمال قطر 1400 مم على مستوى منطقة الحنشة من ولاية صفاقس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 على المناطق التالية: - سيدي بوهلال، رياض بوهلال، الزغابنة، العشابة والشياب من معتمدية الجم، النفاتية من معتمدية شربان، زالبة من معتمدية سيدي علوان، الرشارشة والحجاج من معتمدية قصور الساف وكل مناطق معتمدية ملولش من ولاية المهدية.

- معتمديات صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقية الدائر ، ساقية الزيت، طينة، العامرة، جبنيانة، الحنشة، ومركز كمون من ولاية صفاقس.


ومن المنتظر وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الجمعة، استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 25 ديسمبر و الخميس 26 ديسمبر 2019.

  
  
     
  

cadre-7b1203cc2e1a37e0e350ae159bda48a4-2019-12-20 16:20:58






0 de 0 commentaires pour l'article 194721



En continu

الجمعة 20 ديسمبر 2019 | 23 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:48 12:24 07:27 05:54
20°
 17° % 40 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1419°-1519°-1517°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    18711,8

  • (20 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16828 DT        1$ =2,84333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 dec)   713,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576857669|194721 276|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires