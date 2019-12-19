نجاح عملية زرع قلب بمستشفى الرابطة وعمليتي زرع كلى بسوسة وصفاقس

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- نجح قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة بالعاصمة أمس الاربعاء، في اجراء عملية زرع قلب، السابعة من نوعها منذ أفريل 2019 وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لزرع الأعضاء الطاهر قرقاح.كما تمكن فريقان طبيان بكل من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، من انجاز عمليتي زرع كلى، ليبلغ بذلك عدد عمليات زرع الكلى المنجزة منذ بداية السنة الحالية 76 عملية، حسب ما ذكره قرقاح في تصريح ل(وات) الخميس.وأفاد أنه تم أخد الأعضاء المزروعة خلال عمليتي زرع الكلى وعملية زرع القلب من شخص متوفى دماغيا الثلاثاء الفارط بمستشفى الطاهر المعموري بنابل، موضحا أن الفرق الطبية تحولت اليه وتمكنت بعد مفاوضات مع عائلة المتوفي من الاتفاق على اجراء عمليات التبرع.وتضم قائمة الانتظار لدى المركز الوطني لزرع الأعضاء حاليا 10 مرضى ينتظرون عمليات لزرع القلب، في حين يصل عدد المرضى ممن ينتظرون عمليات لزرع الكلى الى حوالي 1605 مريضا، وفق ما صرح به المدير العام للمركز الوطني لزرع الأعضاء.واعتبر قرقاح أن النجاحات المسجلة مؤخرا لعمليات زرع الأعضاء في تونس هي حصيلة لتضافر الجهود خاصة على مستوى التحسيس ونشر الوعي بأهمية التبرع، مشيدا بدور الاعلام الوطني في نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع.