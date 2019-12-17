القيروان : مندوب حماية الطفولة يأذن بفتح تحقيق في حادثة وفاة توأم يحملان آثار ندبات على جسديهما

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- أذن مندوب حماية الطفولة بالقيروان، صبري بحيبح، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق إثر تلقيه إشعارا بوفاة توأم حديث الولادة (5 أيام) من جنس الاناث بقسم الأطفال بمستشفى ابن الجزار بالجهة.وبيّن بحيبح في تصريح لـ(وات)، أن التوأم يحملان آثار "ندبات" على جسديهما (تشليط) بواسطة شفرة حلاقة قامت بها عائلة أصيلة معتمدية العلا بهدف العلاج، على حد اعتقادها، مشيرا الى فتح تحقيق في الغرض وإعلام النيابة العمومية بهذه الجريمة التي أودت بحياة التوأم، فضلا عن تعهّد مؤسسة حماية الطفولة بفتح تحقيق مع عائلة التوأم لتحديد المسؤوليات.من جانبه، أفاد مدير الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة بالقيروان، عمارة الجملي، أن المستشفى المحلي بالعلا تلقى، ليلة أمس الاثنين، توأما في حالة حرجة، حيث تم إسعاف الرضيعة الاولى الا أنها توفيت على عين المكان، فيما تم تحويل الرضيعة الثانية الى مستشفى ابن الجزار بالقيروان، أين أجريت لها الاسعافات االضرورية لكنها لفظت أنفاسها الخيرة صباح اليوم الثلاثاء.وأوضح الجملي، أنه تم تحويل جثتي التوأم إلى قسم الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، لافتا إلى أن الندبات التي تحملانها ليست في حالة تعفن.وأضاف أنه وحسب المعطيات الاولية، فان التوأم كان يعانيان من سوء التغذية نتيجة عجز الأم عن إرضاعهما لافتقارها للحليب.يذكر أن هذه السلوكات، على غرار "التشليط"، مازالت منتشرة في بعض العائلات وخاصة في الأوساط الريفيّة، كطريقة لعلاج الرضّع حسب الاعتقادات السائدة، وقد كانت مؤسسة حماية الطفولة سجّلت خلال السنة الفارطة حالتين مماثلتين لرضيعين الا أنهما لم تؤديا إلى الوفاة.