توزر: شط الجريد فضاء ثقافي سياحي يحتضن فقرات مهرجان بوهلال للسياحة والتراث في دورته التاسعة

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- يعد شط الجريد بامتداده الأبيض اللامتناهي وتاريخه فضاء ثقافيا سياحيا حيث يحتضن منذ عشية الاثنين ويوم 18 ديسمبر مجموعة من فقرات مهرجان بوهلال للسياحة والتراث الذي ينتظم بقرية بوهلال بمعتمدية دقاش من ولاية توزر وهو يتضمن عروضا موسيقية شبابية وعرضا لفرقة الطبول من اليابان وحفل شاي مغربي أمنته تعاونية ضي الهدى من المغرب وإطلاق فوانيس ضخمة في الفضاء بعيد غروب الشمس بقليل.هذه الفقرة التي استقطبت عددا من الجمهور للاستمتاع بشط الجريد وبالعروض المقدمة ومعارض الفنون التشكيلية كان دافعها وفق حبيب الزاوي مدير مهرجان بوهلال للسياحة والتراث تثمين هذا الموقع بعد ترسيمه في لائحة التراث العالمي لليونسكو وتوظيفه في مجال السياحة الثقافية وهو فضاء يختزل وفق تأكيده المنظر الطبيعي الجميل وكذلك العمق التاريخي والحضاري باعتباره يختزل حضارات متعاقبة على هذه المنطقة كما تغير اسمه على مر التاريخ من بحيرة تريتونيس الى بحيرة تاكمرت إضافة الى الترويج له سياحيا والدعوة الى زيارته مبينا أن الموقع قادر على احتضان تظاهرات ثقافية ورياضية كبرى.ويقدم المهرجان في يومه قبل الأخير عرض الصلاح في ساحة المهرجان بجانب مقام الولي سيدي بوهلال وهو عمل فرجوي من انتاج المهرجان وفيه تجسيد لقيمة قرية بوهلال التي كانت تسمى سابقا بسدّادة الجريد من الناحية العلمية والتاريخية من خلال التعريف بأحد اعلامها وأبنائها وهو الشيخ سيدي بوهلال الذي تولى الى جانب العالم سيدي بوعلي نشر المذهب السني في الجريد والمناطق المحيطة بها.وإثر العرض الفرجوي تقدم الفرق الضيفة وهي فرقة الطبول من اليابان وفرقة هندسية عروضها لجمهور المهرجان كما تقدم هذه الفرق عروضا في وسط البلدة وفي أحد الفضاءات العائلية بالمنطقة.الى جانب الفقرات الكبرى والتي تهدف من خلالها إدارة المهرجان الى التعريف بتراث المنطقة والترويج لها ثقافيا وسياحيا مثلت التظاهرة في دورتها التاسعة فرصة لعروض تنشيطية للكبار والصغار ودورة في كرة القدم ودورة في الدراجات العادية الى جانب فقرة خاصة بعرض المواهب الشابة على أن يختتم الأربعاء 18 ديسمبر في ساحة سيدي بوهلال بعروض للفروسية والشعر الشعبي وفلكلور وفنون شعبية من تونس ومصر من خلال فرقة ملوي للفنون الشعبية.