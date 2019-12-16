بنزرت: وضع حجر الأساس لانجاز أول '' تلفريك'' بالجهة في مارس 2020

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- تم اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر معتمدية بنزرت الشمالية، الاعلان عن وضع حجر الأساس لانجاز "تليفريك" (ناقل هوائي ترفيهي عبر الكابل) بولاية بنزرت خلال شهر مارس 2020، على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر جوان من ذات السنة.وكشف باعث المشروع، عماد الزواوي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن التكلفة الجمليّة لهذا المشروع النموذجي الذي سيحمل اسم "السندباد" والذي يعد الأول من نوعه بالجهة وبالبلاد التونسية، تبلغ 40 مليون دينارا، مبيّنا أنه سيربط منطقتي رأس البلاط ورأس انجلة، عبر 12 قاطرة بطاقة تشغيل توازي 90 موقع عمل من بينهم 70 إطارا مختصا في المجال.ولاحظ ذات المصدر، أن المشروع تحصل على مختلف التراخيص القانونية اللازمة، لافتا الى أنه حظي أيضا بدعم رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالجهة محمد قويدر، وبوحدة الاحاطة بالباعثين بمركز الولاية، فضلا عن التفاعل الجاد من قبل بقية الهياكل الرسمية المتداخلة من مصالح الامن والدفاع الوطنيين وغيرهم.وأعرب في سياق متصل، عن أمله في إتمام إنجاز المشروع في كنف الاريحية، حاثا الباعثين على الاستثمار بالجهة واستغلال المميزات الطبيعية بها.كما أبرز أن مشروع " تلفريك السندباد" سيكون "قاطرة ونقطة عبور بالمنطقة في المجالين السياحي والتنموي عموما"، وفق تقديره.