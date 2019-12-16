تطور صادرات منتجات الصّيد البحـري الى 22604 طن بقيمة 450 مليون دينار، مع موفى أكتوبر 2019

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- تطور حجم صادارات منتجات الصّيد البحـري، إلى موفّى أكتوبر 2019، بنسبة تناهز 8 بالمائة، لتبلغ 22604,3 طن مقابل 20945,1 طن، خلال نفس الفترة من سنة 2018، فيما زادت من حيث القيمة بنسبة 6ر6 بالمائة لتبلغ 450,5 مليون دينار (م د) مقابل 422,5 م د، في الفترة ذاتها، وفق معطيات لوزارة الفلاحة، الاثنين.وأرجعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ارتفاع قيمة صادرات منتجات الصيد البحري، بالأساس، إلى تصدير كمّية جديدة من التّن الأحمر الطّازج، خلال الفترة المذكورة من سنة 2019، في حدود 642 طن بقيمة 8ر36 م د.وتضاعفت، أيضا، صادرات السّلطعون من 7ر2611 طن إلى 5ر3548 طن (8ر35 بالمائة) من حيث الكمّية ومن 6ر17 م د، سنة 2018، إلى5ر33 م د (3ر90 بالمائة) سنة 2019 من حيث القيمة.كما شهدت صادرات تونس من التّن المعلّب ارتفاعا بأكثر من 4 مرات من حيث الكمّية من 2ر467 طن، خلال سنة 2018، إلى 1ر2252 طن، خلال سنة 2019، ومن حيث القيمة من 8 م د إلى 4ر34 م د في نفس الفترة.في المقابل، شهدت صادرات تونس من رأسيّات الأرجل انخفاضا خاصّة في صنفي الأخطبوط والحبّار، إذ تراجعت كميّة الصادرات على التوالي بنسبة 1ر20 بالمائة و4ر51 بالمائة صاحبها انخفاض في القيمة على التوالي بنسبة 3ر30 بالمائة و3ر50 بالمائة، حسب معطيات الوزارة.وبلغ إنتاج الصّيد البحري وتربية الأحياء المائية، الى موفى أكتوبر 2019، حوالي 5ر116 ألف طن مقابل 8ر109 آلاف طن، خـلال نفس الفترة من سنة 2018، اي بزيادة قدرها 7ر6 آلاف طن، أي ما يعادل 6 بالمائة.وحقّقت أنشطة الصيد البحري، خلال نفس الفترة من سنة 2019، إنتاجا في حدود 4ر102 ألف طن مقابل 1ر93 ألف طن، خلال سنة 2018، أي بتطور يناهز 3ر9 آلاف طن (10 بالمائة) ناتجة خاصّة عن تحسين آليات جمع الإحصائيّات المتعلّقة بصيد سلطعون البحر المتأتّي من نشاط الصيد الساحلي بولاية صفاقس (زيادة بـ8ر10 آلاف طن مقارنة في نفس الفترة من 2018 (37 بالمائة).