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سيدي بوزيد: افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة الايام التجارية للصناعات التقليدية

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
وات - في إطار الاحتفال بفعاليات الدورة التاسعة لاحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 للحرية والكرامة، انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد تظاهرة الايام التجارية للصناعات التقليدية في دورتها الرابعة لتتواصل الى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة 45 حرفيا من 10 ولايات.

وبالمناسبة، بيّن المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسيدي، بوزيد خالد عمري في تصريح لـ"وات"، ان هذه التظاهرة تهدف الى تسهيل عملية ترويج المنتوجات وخلق علاقة تواصل وتعاون بين مختلف الحرفيين في كل الولايات، مشيرا الى ان هذه التظاهرة شهدت تطورا كبيرا على مستوى المنتوج والجودة وعدد العارضين.


من جانبهم، أوضح عدد من الحرفيين في تصريحات متطابقة لـ"وات" ان مناسبة احياء ذكرى الثورة تتزامن مع العطلة المدرسية من كل سنة، وتمثل فترة مناسبة للاقبال على زيارة المعارض والتسوّق، واعتبروا انها مناسبة جيدة لتبادل الخبرات وللترويج لمنتوجاتهم.

  
  
     
  

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