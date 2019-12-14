رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب

Samedi 14 Decembre 2019



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- قدم رئيس الجمهورية ،قيس سعيد في اتصال هاتفي اليوم السبت، تهانيه للرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون.واعرب رئيس الدولة عن تمنياته للرئيس عبد المجيد تبون بالنجاح و التوفيق ،اثراعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية معربا عن امله في مزيد التعاون بين تونس و الجزائر الشقيقة وفتح آفاق جديدة في هذا الاطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين و آمالهما في بناء مستقبل مشترك.يذكر ان المترشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بالجزائر قد فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58،15 بالمائة من اصوات الناخبين وفق ما اعلنته يوم امس الجمعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر.