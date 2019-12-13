مجدي التراوي: نطمح للفوز في المباراة الاولى السبت

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- أكد مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي أن فريقه سيسعى لتحقيق هدفه وهو الفوز على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم /قطر 2019/ التي تستضيفها الدوحة حاليا وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 فرق ابطال القارات.ويتبارى الترجي التونسي غدا مع نادي الهلال السعودي على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت تونس في اولى مبارياته في مونديال الاندية 2019.وقال تراوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المباراة:"هذه المشاركة الثانية لنا على التوالي في البطولة، والثالثة في تاريخ النادي، وطموحنا هو تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي ستكون صعبة أمام فريق كبير وهو الهلال السعودي حيث يمتلك خط هجوم قوي جدا ويمتلك لاعبين مميزين". وأضاف تراوي:"شاركنا مرتين سابقا في كأس العالم للأندية ولم نتمكن من الفوز بالمباريات الاولى لكن هدفنا في هذه النسخة تحقيق الفوز وتخطي العثرات السابقة". وأشار الى انه شارك مرتين كلاعب في كأس العالم للأندية ومرتين كمدرب مساعد في الترجي.. وهذا يعد فخرا له.وقال مساعد مدرب الترجي التونسي:"في النسخ السابقة للبطولة كنا على الورق نحن الافضل ونستطيع الفوز لكن الامور النفسية اثرت على اللاعبين واليوم اكتسبنا الخبرة من المشاركات السابقة وسنركز على هدفنا وسنقوم بواجبنا على المستطيل الاخضر لتحقيق الغاية التي جئنا من اجلها".وأوضح تراوي، أن الترجي الرياضي التونسي شهد عدة تغييرات في الفترة الأخيرة، وذلك مع رحيل ستة لاعبين كانوا ركيزة الفريق في النسختين الاخيرتين لدوري ابطال افريقيا ويمتازون بقوة أكثر على مستوى متوسط الميدان، وقال :"لكننا قمنا بضم عدد من اللاعبين الجدد الذين عملنا معهم بشكل مركز كي يتأقلموا بسرعة في التشكيلة".وأضاف :"لا نعاني من الغيابات بعد عودة المصابين وكان آخرهم قائد الفريق خليل شمام، وندخل لقاء الغد بقائمة مكتملة من اللاعبين وهذا يمنحنا حظا اوفر في المباريات".. مبينا أن التأهل للمباراة النهائية للبطولة هو حلم للفريق ولجماهير الترجي التونسي، "ولكن نحن نتعامل مع كل مباراة بالتدرج، وذلك كي نتفادى الأخطاء التي كنا نرتكبها في المشاركات السابقة".وحول تقنية الفيديو (الفار) قال تراوي:"تقنية الفيديو أمر جيد، لكن من الضروري تطويرها بقدر المستطاع من أجل ضمان العدالة بين جميع الأندية".من جانبه، قال خليل شمام قائد فريق الترجي التونسي في المؤتمر الصحفي:"جئنا للدوحة بكل اصرار وطموح لتقديم مباراة طيبة من كل النواحي وبتركيز كبير وهذه هي المشاركة الثانية لنا على التوالي وستكون مباراة صعبة امام فريق كبير يضم العديد من النجوم.. لكننا سنقدم كل ما في جهدنا لتحقيق المطلوب والفوز والتأهل لنصف النهائي". مبينا أن نقص التركيز في المشاركات السابقة للبطولة كان من ابرز عوامل خسارة الترجي الرياضي التونسي.وعن فريق الهلال السعودي قال شمام:" قمنا بدراسة المنافس ونعرف ما ينتظرنا من هذه المواجهة وكل اللاعبين مجندين للدفاع ضد الهجوم القوي للاعبي الهلال كما اننا لم نأت الى هنا للعب الدفاع فقط بل لتحقيق الفوز".. مؤكدا سعي فريقه لتشريف كرة القدم التونسية في هذا العرس الكروي العالمي.وفي ختام حديثه قال قائد فريق الترجي التونسي:"التركيز وتقديم مستوى لعب جيد هو احد اهم عوامل تحقيق الفوز لإن من يخطئ سيخسر بطبيعة الحال، ونسعى لتشريف الراية التونسية ".وتعد بطولة كأس العالم للأندية /قطر 2019/ واحدة من البطولات الهامة للفرق حول العالم حاليا ويشارك فيها أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى ممثل للبلد المضيف.وتعود أهمية البطولة للقيمة المادية الكبيرة التي تحصل عليها الأندية المشاركة فيها، فيما تدخل فيها أندية تبحث عن التتويج باللقب في المقام الأول لإضافته لإنجازها المحقق في نفس الموسم.وتشارك في البطولة 7 فرق هي: السد القطري "بطل الدوري القطري"، والهلال السعودي "بطل آسيا"، والترجي التونسي "بطل إفريقيا"، وفلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، وليفربول الإنجليزي "بطل أوروبا"، ومونتيري المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، وهينجين سبورت الكاليدوني "بطل أوقيانوسيا".