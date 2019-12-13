الغنوشي يستقبل رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية والوفد المرافق.

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 بقصر باردو، بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية والوفد المرافق ، بحضور أسامة الصغيّر مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.وتمّ التطرق الى مسألة ارتفاع حوادث المرور في تونس وأسبابها، واكّد رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الأطراف المعنية لمجابهة هذه الكارثة التي تزهق عديد الارواح البشرية سنويا، مشيرا في هذا السياق الى حادث عين السنوسي الأخير (عمدون، ولاية باجة) وما خلّفه من لوعة لدى كل التونسيين.كما لفت نظر الجمعية الى أسباب الحوادث المرورية وخلفياتها على غرار غياب الثقافة المرورية وعدم الوعي بالنتائج التي يمكن أن تنجر عن عدم الإلتزام بالقانون، اضافة الى مشاكل البنية التحتية التي يمكن أن تتسبّب بدورها في هذه الحوادث.واستعرض بلال الونيفي رؤية جمعية تونس للسلامة المرورية، وقدّم دراسة متكاملة تتضمّن عدد الحوادث والكلفة الاقتصادية التي تسدّدها شركات التأمين، والاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث المرور. مشيرا إلى أن تونس مُصنفة ضمن المراتب الأولى من حيث حوادث الطرقات وتبعاتها .وأكّد رغبة الجمعية في التسريع بتنقيح مجلة الطرقات وتفعيل صندوق الوقاية من حوادث المرور والحث على إصدار دليل الإجراءات المتعلق به في الرائد الرسمي. وأشار إلى أهمية تقديم مبادرة تشريعية لإعفاء الجمعيات المرورية من الأداءات الجبائية نظرا للمعدات المتقدمة التي تستعملها للقيام بأنشطتها التوعوية والتكوينية.