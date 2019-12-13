مونديال الأندية 2019: الشيلي توبار حكما لمباراة الترجي الرياضي والهلال السعودي

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيلي روبرتو توبار لادارة مباراة الترجي الرياضي امام الهلال السعودي غدا السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الدور ربع النهائي لكاس العالم للأندية.
وسيساعد توبار في ادارة هذا اللقاء كل من مواطنيه كريستيان شيمان وكلاوديو ريوس .
يذكر ان القرعة اوقعت الترجي الرياضي بطل إفريقيا وممثل كرة القدم التونسية للمرة الثالثة في أول لقاء بمونديال الأندية في مواجهة فريقا عربيا سيكون هذه المرة الهلال السعودي المتوج مؤخرًا بلقب رابطة أبطال آسيا وذلك بعد السد القطري 2011 (خسارة 1-2) والعين الاماراتي 2018 (خسارة 0-3).
ويتطلع شيخ الاندية التونسية الى ان تكون المشاركة الثالثة ثابتة وتقترن بتاهله الى الدور نصف النهائي.
ويمثل الترجي في مونديال الأندية 23 لاعبا من ضمنهم 4 لاعبين شاركوا مع الفريق في مونديالي 2011 باليابان و2018 بالإمارات وهم الحارس معز بن شريفية والمدافع سامح الدربالي والقائد خليل شمام وياسين الخنيسي.
وضمت قائمة الـ 23 لاعبا التي اختارها المدرب معين الشعباني 10 لاعبين يشاركون لأول مرة في مونديال الأندية وهم: الحارس صدقي دبشي وعبدالقادر بدران وإلياس الشتي ورائد الفادع وعبدالرؤوف بن غيث وفادي بن شوق وكوامي بونسو وحمدو الهوني وبلال بن ساحة وإبراهيم واتارا.
أما الحارس رامي الجريدي ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي وأمين المسكيني وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وهيثم الجويني فيشاركون للمرة الثانية مع الترجي في كأس العالم للأندية.
وسيساعد توبار في ادارة هذا اللقاء كل من مواطنيه كريستيان شيمان وكلاوديو ريوس .
يذكر ان القرعة اوقعت الترجي الرياضي بطل إفريقيا وممثل كرة القدم التونسية للمرة الثالثة في أول لقاء بمونديال الأندية في مواجهة فريقا عربيا سيكون هذه المرة الهلال السعودي المتوج مؤخرًا بلقب رابطة أبطال آسيا وذلك بعد السد القطري 2011 (خسارة 1-2) والعين الاماراتي 2018 (خسارة 0-3).
ويتطلع شيخ الاندية التونسية الى ان تكون المشاركة الثالثة ثابتة وتقترن بتاهله الى الدور نصف النهائي.
ويمثل الترجي في مونديال الأندية 23 لاعبا من ضمنهم 4 لاعبين شاركوا مع الفريق في مونديالي 2011 باليابان و2018 بالإمارات وهم الحارس معز بن شريفية والمدافع سامح الدربالي والقائد خليل شمام وياسين الخنيسي.
وضمت قائمة الـ 23 لاعبا التي اختارها المدرب معين الشعباني 10 لاعبين يشاركون لأول مرة في مونديال الأندية وهم: الحارس صدقي دبشي وعبدالقادر بدران وإلياس الشتي ورائد الفادع وعبدالرؤوف بن غيث وفادي بن شوق وكوامي بونسو وحمدو الهوني وبلال بن ساحة وإبراهيم واتارا.
أما الحارس رامي الجريدي ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي وأمين المسكيني وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وهيثم الجويني فيشاركون للمرة الثانية مع الترجي في كأس العالم للأندية.
En continu
- Hier 21:42 هل يغامر الجيش الجزائري بجولة ثانية؟
- Hier 21:21 سي الحبيب... شكر الله سعيكم
- Hier 20:56 سيدي الرئيس.. و بعد
- Hier 20:44 الغنوشي يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:20
|07:23
|05:50
|
18°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-17
|20°-14
|20°-11
|22°-12
|21°-15
Follow @babnet_Tunisie
(118 852) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 902) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 170) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 784) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 656) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 56 281) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 53 656) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 613) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 031) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 251) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 175) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 993) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 088) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 380) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 546) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 510) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 014) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 563) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 887) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 885) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:sarih (Tunisia )
Sur: ميناء حلق الوادي: سرقة ملابس جديدة قادمة من سويسرا لأطفال الكاف واستبدالها بملابس قديمة