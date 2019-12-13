القصرين: أشغال بناء أقسام أمراض الغدد والسكري وأمراض الجلدية وأمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي تبلغ 85 بالمائة

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - بلغت نسبة تقدم أشغال بناء أقسام أمراض الغدد والسكري وأمراض الجلدية وأمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي في القصرين ، والمقدّرة كلفتها ب15 مليون دينار ، 85 بالمائة ومن المؤمّل أن تستكمل في بداية سنة 2020 وفق ما صرّح به اليوم لصحفية (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.
وأضاف أن نسبة تقدم أشغال بناء قسم استعجالي جديد و4 أقسام ملحقة به وهي قسم التخدير والإنعاش وقسم المجاري البولية وقسم أمراض المعدة وقسم الأمراض الصدرية بذات المستشفى ، والمقدّرة كلفة إنجازها ب 3 فاصل 7 مليون دينار، ناهزت 55 بالمائة وسيتم قبولها في جوان 2020 .
وذكر الشعباني أن هذه الأقسام وغيرها ستساهم في تحقيق نقلة نوعية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وفي الإرتقاء بخدماته الصحية وتطويرها وفي توفير الأرضية الملائمة لتحويله إلى مستشفى جامعي في غضون سنة 2020 بعد تحويل أربعة من أقسامه إلى أقسام جامعية (قسم جراحة العظام ، قسم أمراض النساء والتوليد ، وقسم الجراحة العامة ، وقسم جراحة العيون ) .
وبخصوص نقص أطباء الإختصاص بالمستشفى المذكور ، بيّن أنه يتوفر حاليا على 32 طبيبا مختصا وتم مؤخرا انتداب طبيبين في اختصاص الجراحة العامة وسيتم تعزيزهما في فيفري 2020 بأستاذ مبرز ، مؤكّدا في سياق متصل أن 30 طبيبا مختصا سيلتحقون بالجهة سنة 2021 وذلك في اختصاصات طبّ الأطفال وطبّ الإنعاش والتخدير والتصوير بالأشعة والجراحة .
وأضاف أن نسبة تقدم أشغال بناء قسم استعجالي جديد و4 أقسام ملحقة به وهي قسم التخدير والإنعاش وقسم المجاري البولية وقسم أمراض المعدة وقسم الأمراض الصدرية بذات المستشفى ، والمقدّرة كلفة إنجازها ب 3 فاصل 7 مليون دينار، ناهزت 55 بالمائة وسيتم قبولها في جوان 2020 .
وذكر الشعباني أن هذه الأقسام وغيرها ستساهم في تحقيق نقلة نوعية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وفي الإرتقاء بخدماته الصحية وتطويرها وفي توفير الأرضية الملائمة لتحويله إلى مستشفى جامعي في غضون سنة 2020 بعد تحويل أربعة من أقسامه إلى أقسام جامعية (قسم جراحة العظام ، قسم أمراض النساء والتوليد ، وقسم الجراحة العامة ، وقسم جراحة العيون ) .
وبخصوص نقص أطباء الإختصاص بالمستشفى المذكور ، بيّن أنه يتوفر حاليا على 32 طبيبا مختصا وتم مؤخرا انتداب طبيبين في اختصاص الجراحة العامة وسيتم تعزيزهما في فيفري 2020 بأستاذ مبرز ، مؤكّدا في سياق متصل أن 30 طبيبا مختصا سيلتحقون بالجهة سنة 2021 وذلك في اختصاصات طبّ الأطفال وطبّ الإنعاش والتخدير والتصوير بالأشعة والجراحة .
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