اتفاقيتا تعاون ضمن مشروع ''دعم فرص العمل للشباب التونسي في الجهات''

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- وقعت منظمة "التعليم من أجل التوظيف" مساء يوم الخميس اتفاقيتي تعاون مع كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومؤسسة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بولاية مدنين وذلك على هامش موكب تكريم الدفعة الاولى من الشباب المتكون ضمن مشروع " دعم فرص العمل للشباب التونسي في الجهات".وبيّن مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يوسف فنيرة، في تصريح لـ(وات)، أهمية اتفاقية التعاون الممضاة اليوم مع منظمة "التعليم من أجل التوظيف" قائلا، انها ستفتح المجال أمام الوكالة لتكوين الشباب في مجال تحسين المهارات وتقنيات التواصل المطلوبة اليوم في سوق الشغل.وأضاف ان المنظمة ستتولى بمقتضى الاتفاقية تكوين اطارات الوكالة للاضطلاع بمهامهم في تكوين الشبان لتلبية حاجيات المؤسسات التشغيلية وتيسير اندماجهم صلب المؤسسات المشغلة.وذكر المدير العام لشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بولاية مدنين، عطية لعريض،أن اتفاقية التعاون مع منظمة التعليم تتمثل في توفير دورات تدريبية للاعوان، وتكوين يد عاملة كفأة.يذكر أنه تم يوم الخميس خلال حفل التكريم تسليم شهائد لـ95 شابا وشابة من الذين وقع توظيفهم في 6 مؤسسات ضمن مشروع " دعم فرص العمل للشباب التونسي في الجهات" الذي انطلق منذ سنة 2017 بدعم مالي من سفارة الولايات المتحدة في تونس.