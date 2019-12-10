سليانة: جلسة متابعة تقدم انجاز مشروع ''استراتيجية برقو 2020''

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سليانة جلسة خصّصت لمتابعة تقدم انجاز مشروع " استراتيجية برقو 2020" .وذكر منسّق مشروع " استراتيجية برقو 2020 "، محمود البشيني أن المشروع هو عبارة على مجموعة من الانشطة النموذجية ضمن مبادرة الجوار الأوروبي للتنمية الفلاحية والريفية في إطار اتّفاقية مبرمة بين منظمة " أوكسفام" وجمعية "الوفاق" في برقو و'قال اليرو" الايطالية بكلفة جملية تقدر ب 1585690 أورو( ما يعادل 5 ملايين دينار) من المفوضية الاوروبية على امتداد 34 شهرا (نوفمبر 2017 الى سبتمبر 2020 ).وأكّد البشيني في تصريح لصحفية(وات) بالجهة ان هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة الطبيعية للموارد الطبيعية والزراعية في المناطق الريفية في تونس لصالح السكان الريفيين في وضعية هشاشة في اطار التعاون بين الجهات الفاعلة العمومية منها والخاصة فضلا عن تعزيز التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في معتمدية برقو من ولاية سليانة بما يتماشى مع المخطط المحلي للتنمية الذي يتم صياغته وادارته وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص .واوضح منسّق المشروع أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور حيث يتمثل المحور الأول في تثمين موارد منطقة برقو بشكل تشاركي بين ممثلي سكان المعتمدية فيما يتمثل المحور الثاني في تحديد وتنفيذ مبادرات فردية وجماعية في تناغم مع سياسات التنمية المستدامة من قبل الجهات الفاعلة و الجمعيات اما بالنسبة للمحور الثالث فهو عبارة على استخلاص الدروس في مجالات التنمية المجالية والحوكمة المحلية.وأفاد أنه تم قبول 100 مشروع فلاحي و بيئي من جملة 370 مشروعا بمعتمدية برقو ليتم تكوين ومتابعة باعثي 50 مشروعا في مرحلة أولى وقبول 50 مشروعا الباقية في مرحلة ثانية بقيمة مبادرات جملية تقدر ب 450 ألف أورو ( 4ر1 مليون دينار) .وأشار البشيني إلى أن 50 مشروعا التي تمّ قبولها أوّليا تخصّ مجالات تربية الماشية والصناعات التقليدية وغراسة الأشجار وسينطلق تنفيذها في الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2020.من جهته، قال المنسق الوطني للأنشطة النموذجية سالم الطالبي إن البرنامج شمل على غرار معتمدية برقو من ولاية سليانة ، معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة ومعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي وجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس في انتظار تعميم هذه التجربة النموذجية وطنيا في حال نجاحها لارتباطها بتنمية البعدين التنموي والاجتماعي بكل منطقة.يذكر أن الجلسة حضرها والي الجهة ومنسق مشروع "استراتيجية برقو 2020 " و ممثل عن 'اوكسفام " وممّثلون عن جمعية الوفاق ببرقو و ممثلون عن وزارة الفلاحة.