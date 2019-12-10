رئيس الحكومة المكلف يواصل تقبل السير الذاتية لعدد من الكفاءات في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة

Mardi 10 Decembre 2019
وات - يواصل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تقبل السير الذاتية لعدد من الكفاءات ، في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة وفق ما صرح به عضو من فريق الاتصال لرئيس الحكومة المكلف .
ونفى ذات المصدر في تصريح ل"وات" الثلاثاء، عودة حزبي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي للمشاورات مع الحبيب الجملي ، بعد أن كانا أعلنا الجمعة الفارطة انسحابهما من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
في السياق ذاته، أكد المصدر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يغلق باب التفاوض والحوار مع كل من حزب التيار وحركة الشعب المنسحبين من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه "يسعى لأن يحصّل على أكبر عدد من الأصوات التي تكوّن حزاما سياسيا واسعا لحكومته المقبلة".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي قال في تصريح خص به وات، الأربعاء الفارط إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، الأسبوع الجاري.
وأوضح الجملي أنه "متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك"، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة.
ونفى ذات المصدر في تصريح ل"وات" الثلاثاء، عودة حزبي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي للمشاورات مع الحبيب الجملي ، بعد أن كانا أعلنا الجمعة الفارطة انسحابهما من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
في السياق ذاته، أكد المصدر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يغلق باب التفاوض والحوار مع كل من حزب التيار وحركة الشعب المنسحبين من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه "يسعى لأن يحصّل على أكبر عدد من الأصوات التي تكوّن حزاما سياسيا واسعا لحكومته المقبلة".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي قال في تصريح خص به وات، الأربعاء الفارط إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، الأسبوع الجاري.
وأوضح الجملي أنه "متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك"، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
13°
|14°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|14°-12
|16°-12
|16°-12
|16°-10
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 438) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 031) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 829) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 428) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 476) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 525) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 430) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 906) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 171) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 293) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 040) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 919) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 012) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 974) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 314) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 412) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 317) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 936) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 791) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 546) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:tfouhrcd (Germany )
Sur: البرلمان يرفع جلسة صباحية اسقط خلالها التصويت حزمة المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2020