تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص تتمسك بعدم تجديدها الاتفاقيات القطاعية مع ''الكنام'' إلا بعد تعديلها

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- أعلنت تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بتونس، تمسكها بعدم تجديد الاتفاقيات القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" إلا بعد تعديلها، مذكرة بان العلاقة التعاقدية بين مسدي الخدمات الطبية و"الكنام" ستنتهي في فيفري 2020 وقال رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بسام معطر، انه "بقي شهران اثنان فقط وتنتهي العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية، ووزارة الشؤون الاجتماعية لم تعرب رغم ذلك عن نيتها في التفاوض حول هذا الملف".وأضاف معطر إن "وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد وعدت في شهر فيفري 2019 تاريخ تمديد الاتفاقيات القطاعية بين "الكنام" ومسدي الخدمات الصحية إلى حدود فيفري 2020، بالشروع في التفاوض حول الحلول الممكنة لإصلاح منظومة التأمين على المرض عبر مراجعة الاتفاقيات القطاعية قبل تجديدها، إلا انها لم تبد بعد ذلك أي نية جدية في التفاوض.وأكد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو من جهته، ان نقابته طلبت منذ شهر من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تحديد موعد من أجل التفاوض حول تعديل بعض الفصول في الاتفاقيات القطاعية، لكنه لم يستجب الى اليوم الى هذه الدعوة، معربا عن أسفه لعدم التزام سلطة الاشراف بالايفاء بتعهداتها في هذا الصدد.وشدد شطورو على أن نقابته مصرة على عدم تجديد الاتفاقيات القطاعية إلا بعد تعديلها، مؤكدا في المقابل انها على أتم الاستعداد للتفاوض مع سلطة الإشراف خلال الشهرين المتبقيين قبل انتهاء آجال الاتفاقيات القطاعية.وذكر كاتب عام نقابة أصحاب المخابر الطبية رابح بليبش ان المطالب العامة لنقابات المهن الطبية تتمثل بالخصوص في تطوير الصندوق الوطني للتامين على المرض عبر الترفيع في سقف التكفل بالنسبة للمواطنين والتوسيع من قائمة الأمراض المزمنة التي يتكفل الصندوق بمصاريفها، فضلا عن مزيد الانفتاح على القطاع الخاص ومراجعة التعريفات التعاقدية لمسدي الخدمات الصحية.