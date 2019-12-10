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إحداث أول فضاء ''مؤسسة تدريب بيداغوجية'' بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
وات - تعزز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، بإحداث أول فضاء "مؤسسة تدريب بيداغوجية"، وهي نسخة مطابقة للأصل لمؤسسة تجارية منتصبة بفضاء جامعي تهدف إلى مرافقة التكوين الأكاديمي للطلبة بتكوين تطبيقي موازٍ طيلة مسارهم الجامعي لتحسين تشغيليتهم واندماجهم المهني.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان فضاء "براكتيف" (PRACTIV) لهذه المؤسسة البيداغوجية يعتمد مقاربة "التعلم بالممارسة" ويمكن الطلبة من اكتساب واشهاد مهارات في اربعة اختصاصات من علوم التصرف وهي المالية والتسويق والمحاسبة والإدارة.


فضاء "براكتيف" يمكن من المحاكاة في كل مجالات المؤسسة التجارية الحقيقية، على غرار تطوير المنتوجات المصممة من طرف المؤسسة الأم وإبرام صفقات مع آلاف مؤسسات التدريب المماثلة في العالم.
وسيوفر هذا الفضاء لطلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية فرصة الاستفادة من تكوين تطبيقي ومشخصن يعيشون خلاله تجارب مهنية واقعية وملموسة.

واشارت الوزارة الى ان 313 طالبا استفادوا من تكوين صلب فضاء "مؤسسة التدريب البيداغوجية"، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، منهم 149 طالبا استكملوا كل الدورات التدريبية.
وينشط "مؤسسة التدريب البيداغوجي" مدير من القطاع الخاص له اشهاد خاص بهذا التدريب و7 مؤطرين مرافقين من إطار التدريس القار بالمعهد لهم اشهاد خاص بهذا التدريب واستاذ مؤطر من المعهد له اشهاد في مجال شخصنة التكوين (PERSPROFILE).

  
  
     
  

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