المنستير: ورشة تكوينية حول منصة الخدمات المدرسية لفائدة 76 من مديري المدارس الإعدادية والمعاهد

Lundi 09 Decembre 2019
وات - نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، مساء اليوم الاثنين، بمقر الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، ورشة تكوينية حول منصة الخدمات المدرسية لفائدة مديري 76 من المدارس الإعدادية والمعاهد بولاية المنستير، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، المنجي سليم، صحفية "وات".
ويندرج هذا التكوين ضمن الاستعدادات للثلاثي الثاني للسنة الدّراسية 2019-2020 والمتعلقة بتنزيل المدرسين للتوازيع البيداغوجية للأقسام لكلّ أستاذ وأستاذة في منظومة "ادو سرف" على منصة الخدمات المدرسية لوزارة التربية وذلك بعد تمكينهم من كلمة عبور لتنزيل الأعداد.
وأوضح المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، الحبيب الشرفي، أنّ المنصة تستهدف رقمنة الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وتسهيل عمل كلّ من الإدارة والأساتذة.
وبحسب المهندس المسؤول عن الإعلامية بالمندوبية الجهوية للتربية، لطفي إبراهيم، تشمل منصة الخدمات المدرسية التي أطلقتها وزارة التربية منذ السنة الدّراسية الفارطة، فضاءات للإدارة، والمدّرس، والولي، والمراجعة وهو فضاء مازال في طور الإنجاز، في حين تم تفعيل بقية الفضاءات، مشيرا إلى أن المنظومة ستكون مفتوحة بعد غد لتنزيل الأعداد.
وبيّن أنّ وزارة التربية جمعت في هذه المنصة كلّ التطبيقات وهي "مدرستي"، و"ادو سرف"، ومتابعة الشؤون التلمذية، باعتماد الرسائل القصيرة، و"الانوكول" أو تنزيل الأعداد، و"التصرّف في الامتحانات الوطنية"، مؤكدا أنّه تم تجاوز كلّ النقائص التقنية التي سجلت في السنة الدراسية المنقضية.
ويندرج هذا التكوين ضمن الاستعدادات للثلاثي الثاني للسنة الدّراسية 2019-2020 والمتعلقة بتنزيل المدرسين للتوازيع البيداغوجية للأقسام لكلّ أستاذ وأستاذة في منظومة "ادو سرف" على منصة الخدمات المدرسية لوزارة التربية وذلك بعد تمكينهم من كلمة عبور لتنزيل الأعداد.
وأوضح المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، الحبيب الشرفي، أنّ المنصة تستهدف رقمنة الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وتسهيل عمل كلّ من الإدارة والأساتذة.
وبحسب المهندس المسؤول عن الإعلامية بالمندوبية الجهوية للتربية، لطفي إبراهيم، تشمل منصة الخدمات المدرسية التي أطلقتها وزارة التربية منذ السنة الدّراسية الفارطة، فضاءات للإدارة، والمدّرس، والولي، والمراجعة وهو فضاء مازال في طور الإنجاز، في حين تم تفعيل بقية الفضاءات، مشيرا إلى أن المنظومة ستكون مفتوحة بعد غد لتنزيل الأعداد.
وبيّن أنّ وزارة التربية جمعت في هذه المنصة كلّ التطبيقات وهي "مدرستي"، و"ادو سرف"، ومتابعة الشؤون التلمذية، باعتماد الرسائل القصيرة، و"الانوكول" أو تنزيل الأعداد، و"التصرّف في الامتحانات الوطنية"، مؤكدا أنّه تم تجاوز كلّ النقائص التقنية التي سجلت في السنة الدراسية المنقضية.
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