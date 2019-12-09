المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الثانية من 19 إلى 29 ديسمبر 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - ينتظم المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الثانية بمدينة الثقافة من 19 ديسمبر الى غاية 29 من الشهر نفسه تحت شعار "الكتاب.. حياة"، وذلك ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع اتحاد الناشرين التونسيين.
وذكرت مديرة الدورة الحالية، إيمان بوخبزة في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمدينة الثقافة، أن المعرض سيشهد في نسخته الحالية مشاركة 70 دار نشر وعرض حوالي 15 الف إصدار للعموم، بما يتيح الفرصة لتقريب الكتاب من القارئ التونسي والترغيب في المطالعة في إطار معاضدة جهود وزارة الشؤون الثقافية في الغرض، علاوة على التعريف بالانتاجات التونسية الجديدة.
وأضافت أن المعرض يتطلع بالخصوص، إلى استرجاع المكانة التي فقدها الكتاب واسترجاع القارئ ، وذلك عبر الإسهام في النّهوض بقطاع الكتاب بوصفه أداة رئيسية لنشر المعرفة وتداوله وإتاحة الفرصة للجمهور الواسع للتعرّف على مستجدّات الإنتاج الفكريّ والأدبيّ والعلميّ والفنّي التونسي، فضلا عن توفير الظّروف الملائمة للناشرين التونسيين لعرض إصداراتهم وسيتم في الدورة الحالية تخصيص عديد الجوائز، وتتمثل في جوائز " المعرض الوطني للكتاب التونسي الإبداعي "و" المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري" و"المعرض الوطني للكتاب التونسي الموجه للطفل "و"المعرض الوطني للكتاب التونسي المترجم".
كما أضيفت في الدورة الحالية جائزة الابداع الشبابي للمعرض الوطني للكتاب التونسي (على أن لا يتجاوز عمر الكاتب 35 سنة) وجائزة أفضل عمل ابداعي نسائي حول الحقوق و الحريات.
وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات وتكريمات لكتّاب من مختلف ولايات الجمهورية بمعدل ثلاثة مبدعين عن كل ولاية ممن أصدروا كتبا جديدة.
وتؤثث هذه الدورة أيضا عدة حلقات حول " إدارة الحياة ومقاومة العنف والفساد" و"الكتاب الرقمي وحقوق التأليف"و "أدب السجون" بالتعاون مع الادارة العامة للسجون والإصلاح.
ويشهد المعرض في جانب آخر، تنظيم لقاءات فكرية حول واقع الكتاب والرواية والسنما والكتابة للأطفال بين الابداع والحاجة البيداغوجية، بالاضافة إلى زيارة المستشفيات،اذ سيزور الاطباء المبدعون مستشفى الاطفال ومستشفى صالح عزيز لاهداء مجموعات من الكتب وتنظيم ورشات للاطفال بمشاركة شخصيات إعلامية وفنية ورياضية.
وذكرت مديرة الدورة الحالية، إيمان بوخبزة في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمدينة الثقافة، أن المعرض سيشهد في نسخته الحالية مشاركة 70 دار نشر وعرض حوالي 15 الف إصدار للعموم، بما يتيح الفرصة لتقريب الكتاب من القارئ التونسي والترغيب في المطالعة في إطار معاضدة جهود وزارة الشؤون الثقافية في الغرض، علاوة على التعريف بالانتاجات التونسية الجديدة.
وأضافت أن المعرض يتطلع بالخصوص، إلى استرجاع المكانة التي فقدها الكتاب واسترجاع القارئ ، وذلك عبر الإسهام في النّهوض بقطاع الكتاب بوصفه أداة رئيسية لنشر المعرفة وتداوله وإتاحة الفرصة للجمهور الواسع للتعرّف على مستجدّات الإنتاج الفكريّ والأدبيّ والعلميّ والفنّي التونسي، فضلا عن توفير الظّروف الملائمة للناشرين التونسيين لعرض إصداراتهم وسيتم في الدورة الحالية تخصيص عديد الجوائز، وتتمثل في جوائز " المعرض الوطني للكتاب التونسي الإبداعي "و" المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري" و"المعرض الوطني للكتاب التونسي الموجه للطفل "و"المعرض الوطني للكتاب التونسي المترجم".
كما أضيفت في الدورة الحالية جائزة الابداع الشبابي للمعرض الوطني للكتاب التونسي (على أن لا يتجاوز عمر الكاتب 35 سنة) وجائزة أفضل عمل ابداعي نسائي حول الحقوق و الحريات.
وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات وتكريمات لكتّاب من مختلف ولايات الجمهورية بمعدل ثلاثة مبدعين عن كل ولاية ممن أصدروا كتبا جديدة.
وتؤثث هذه الدورة أيضا عدة حلقات حول " إدارة الحياة ومقاومة العنف والفساد" و"الكتاب الرقمي وحقوق التأليف"و "أدب السجون" بالتعاون مع الادارة العامة للسجون والإصلاح.
ويشهد المعرض في جانب آخر، تنظيم لقاءات فكرية حول واقع الكتاب والرواية والسنما والكتابة للأطفال بين الابداع والحاجة البيداغوجية، بالاضافة إلى زيارة المستشفيات،اذ سيزور الاطباء المبدعون مستشفى الاطفال ومستشفى صالح عزيز لاهداء مجموعات من الكتب وتنظيم ورشات للاطفال بمشاركة شخصيات إعلامية وفنية ورياضية.
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Par:mandhouj (France )
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