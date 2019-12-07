القصرين: إنتفاع أكثر من ألف طفل ببرنامج ''روضتنا في حومتنا'' خلال السنة الدراسية الحالية

Samedi 07 Decembre 2019
وات - بلغ عدد المستفيدين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا " بولاية القصرين خلال السنة الدراسية الحالية (2020-2019)، 1078 طفلا بتكلفة جملية تفوق ال200 ألف دينار، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالولاية.
وأوردت ذات الوثيقة، التي تلقت صحفية (وات) بالجهة نسخة منها، أن عدد الأطفال المقبولين بالولاية في إطار هذا البرنامج الوطني يمثل 17 فاصل 73 بالمائة من مجموع الأطفال المسجلين برياض الأطفال بالجهة خلال السنة التربوية الحالية، علما وأن عدد الاطفال المنتفعين بالبرنامج بلغ خلال السنة الدراسية 2016-2015 ، 300 طفلا بكلفة تقدر ب67 فاصل 5 ألف دينار.
وتقدر نسبة التغطية برياض الأطفال بولاية القصرين، حسب نفس الوثيقة، ب23 فاصل 33 بالمائة خلال السنة الجارية وقد سجلت هذه النسبة إرتفاعا قدر بـ4 بالمائة مقارنة بسنة 2015 .
ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية بالجهة 146 روضة أطفال، فيما يبلغ عدد الفضاءات العشوائية 46 فضاء، منها 35 فضاء قام بتسوية وضعيته الإدارية و 10 تم إصدار قرارات غلق في شأنها، وفق تصريح سابق أفاد به المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالولاية الزين النجلاوي "وات".
يذكر أن برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" إنطلق في أواخر سنة 2010 تحت إسم برنامج "دعم العائلات وفاقدي السند بإدراجهم برياض الأطفال" وتم تنظيمه وتطويره خلال السنوات المتتالية، ويهدف بالخصوص إلى ضمان حق كل طفل في الإلتحاق برياض الأطفال في جميع معتمديات الجمهورية، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص في التمتع بخدمات تربوية ذات جودة، والترفيع في نسبة الإلتحاق بمؤسسات التربية ما قبل المدرسة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد ضعفا في الأطفال المرتادين.
وأوردت ذات الوثيقة، التي تلقت صحفية (وات) بالجهة نسخة منها، أن عدد الأطفال المقبولين بالولاية في إطار هذا البرنامج الوطني يمثل 17 فاصل 73 بالمائة من مجموع الأطفال المسجلين برياض الأطفال بالجهة خلال السنة التربوية الحالية، علما وأن عدد الاطفال المنتفعين بالبرنامج بلغ خلال السنة الدراسية 2016-2015 ، 300 طفلا بكلفة تقدر ب67 فاصل 5 ألف دينار.
وتقدر نسبة التغطية برياض الأطفال بولاية القصرين، حسب نفس الوثيقة، ب23 فاصل 33 بالمائة خلال السنة الجارية وقد سجلت هذه النسبة إرتفاعا قدر بـ4 بالمائة مقارنة بسنة 2015 .
ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية بالجهة 146 روضة أطفال، فيما يبلغ عدد الفضاءات العشوائية 46 فضاء، منها 35 فضاء قام بتسوية وضعيته الإدارية و 10 تم إصدار قرارات غلق في شأنها، وفق تصريح سابق أفاد به المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالولاية الزين النجلاوي "وات".
يذكر أن برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" إنطلق في أواخر سنة 2010 تحت إسم برنامج "دعم العائلات وفاقدي السند بإدراجهم برياض الأطفال" وتم تنظيمه وتطويره خلال السنوات المتتالية، ويهدف بالخصوص إلى ضمان حق كل طفل في الإلتحاق برياض الأطفال في جميع معتمديات الجمهورية، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص في التمتع بخدمات تربوية ذات جودة، والترفيع في نسبة الإلتحاق بمؤسسات التربية ما قبل المدرسة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد ضعفا في الأطفال المرتادين.
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Par:Ridha_E (France )
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