الرابطة الاولى - النادي الافريقي في تنقل صعب الى بن قردان

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- سيكون النادي الافريقي امام تنقل صعب الى بن قردان غدا السبت عندما يواجه اتحاد المكان في افتتاح الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المنقوصة من مباراة القمة بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري.وبعد ان حقق خمسة انتصارات متتالية سيعمل ابناء المدرب الاسعد الدريدي الى مواصلة مسيرتهم الموفقة باضافة فوز جديد لكن المهمة لن تكون سهلة هذه المرة باعتبار وان فريق اتحاد بن قردان صعب المراس على ارضه بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة في اللقاءات الاربعة التي اجراها على ميدانه.ويستضيف النادي البنزرتي بملعب جرزونة فريق نجم المتلوي في لقاء شعاره التدارك بالنسبة لعاصمة الجلاء عقب هزيمة المنستير في الجولة الماضية والتاكيد بالنسبة لفريق المناجم بعد فوزه الاول في الموسم على حساب اتحاد تطاوين.وتتواصل مقابلات الجولة الحادية عشرة يوم الاحد باربع مقابلات تتصدرها مباراة النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني وضيفه الملعب التونسي السادس.وسيسعى نادي عاصمة الجنوب الى تحقيق فوز جديد من شانه ان يعزز به رصيده من النقاط ويبقيه ضمن دائرة ابرز المنافسين على لقب البطولة فيما سيحاول الملعب التونسي تجديد العهد مع الفوز الذي غاب عنه في الجولات الثلاث الماضية لتعزيز موقعه وسط الترتيب.ويستقبل مستقبل سليمان نادي هلال الشابة في اول حوار بين الوافدين الجديدين على الرابطة المحترفة الاولى.واذا كانت الافضلية في النتائج لابناء المدرب برتران مارشان فان مستقبل سليمان بصدد تقديم اداء محترم رغم انه لم يجن سوى 7 نقاط من تسع مقابلات.وتبدو المباراة متكافئة بين فريقين سيبحثان عن الفوز ولا شيء غيره من اجل كسب مزيد من النقاط على درب ضمان مقعدهما في مصاف النخبة.ويستضيف اتحاد تطاوين صاحب المركز الاخير برصيد نقطتين من عشر مقابلات في اول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد حمادي الدو فريق شبيبة القيروان التي سجلت نتائجها تحسنا مع قدوم المدرب سفيان الحيدوسي.وسيسعى الفريق المحلي الى تحقيق اول فوز له في الموسم والشروع في عملية الانقاذ من النزول الى الرابطة الثانية فيما سيحاول الضيوف التوقيع على انتصارهم الثالث على التوالي ومزيد الابتعاد عن منطقة الفرق المهددة بالنزول.وتختتم هذه الجولة الاربعاء القادم بلقاء النجم الساحلي ونادي حمام الانف.