بنزرت: تاهيل ملعب حمادي البجاوي بجرزونة وتخصيص 700 مكان لمباراة النادي البنزرتي/نجم المتلوي

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - تقرر فتح الأرضية الرئيسية لملعب حمادي البجاوي بجرزونة لاحتضان المباريات الرسمية ومنحه بصفة رسمية شهادة الصلوحية للغرض طيلة الموسم الرياضي الحالي ، لكل من جمعيتي النادي البنزرتي و ستير جرزونة .
وكان ذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية لصلوحية المنشات الرياضية الملتئمة اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور المعتمد الأول للولاية عادل المبروك ومعتمد جرزونة محمد بوزيد الى جانب بقية ممثلي المصالح المشتركة للجنة الامنية والفنية وممثلي الناديين .
كما تقرر بالتوازي مع ذلك اقرار شهادة صلوحية الميدان ومنح فريق النادي البنزرتي 700 مكان لجماهيره في لقاء السبت امام نجم المنلوي وذات العدد من الاماكن اي 700 مكان لفائدة جمعية ستير جرزونة في لقائها الاحد امام جمعية مكثر .
واوصت اللجنة بضرورة تعبئة الجهود من اجل تاطير الجماهير وايضا بلدية بنزرت بالمتابعة المستمرة لمحيط الملعب قبل وعقب كل لقاء وبهدف ضمان التامين الكامل لمحيط الفضاء بطريقة نموذجية تضمن سلامة الجميع وتعزز وظيفية الملعب بعد اشغال التهيئة العامة والتجديد التي شملته بكلفة تجاوزت مليون دينار سواء منها الاشغال الممولة من قبل مصالح وزارة شؤون الشباب والرياضة على غرار اعادة تعشيب الأرضية الرئيسية اصطناعيا والتي تم قبولها فنيا ودون تحفظات او بقية الإضافات النوعية والكمية التي تم إنجازها بحرص من السلط الجهوية وتفاعل جاد من قبل بقية المكونات المؤسساتية وأيضا مصالح الجامعة التونسية لكرة القدم .
ويشار الى ان اللجنة الجهوية لصلوحية المنشات الرياضية كانت أدت اليوم بذات المناسبة زيارة تفقد للملعب وأبدت ارتياحها للاشغال التي تمت بعد رفع التحفظات والملاحظات السابقة .
وكان ذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية لصلوحية المنشات الرياضية الملتئمة اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور المعتمد الأول للولاية عادل المبروك ومعتمد جرزونة محمد بوزيد الى جانب بقية ممثلي المصالح المشتركة للجنة الامنية والفنية وممثلي الناديين .
كما تقرر بالتوازي مع ذلك اقرار شهادة صلوحية الميدان ومنح فريق النادي البنزرتي 700 مكان لجماهيره في لقاء السبت امام نجم المنلوي وذات العدد من الاماكن اي 700 مكان لفائدة جمعية ستير جرزونة في لقائها الاحد امام جمعية مكثر .
واوصت اللجنة بضرورة تعبئة الجهود من اجل تاطير الجماهير وايضا بلدية بنزرت بالمتابعة المستمرة لمحيط الملعب قبل وعقب كل لقاء وبهدف ضمان التامين الكامل لمحيط الفضاء بطريقة نموذجية تضمن سلامة الجميع وتعزز وظيفية الملعب بعد اشغال التهيئة العامة والتجديد التي شملته بكلفة تجاوزت مليون دينار سواء منها الاشغال الممولة من قبل مصالح وزارة شؤون الشباب والرياضة على غرار اعادة تعشيب الأرضية الرئيسية اصطناعيا والتي تم قبولها فنيا ودون تحفظات او بقية الإضافات النوعية والكمية التي تم إنجازها بحرص من السلط الجهوية وتفاعل جاد من قبل بقية المكونات المؤسساتية وأيضا مصالح الجامعة التونسية لكرة القدم .
ويشار الى ان اللجنة الجهوية لصلوحية المنشات الرياضية كانت أدت اليوم بذات المناسبة زيارة تفقد للملعب وأبدت ارتياحها للاشغال التي تمت بعد رفع التحفظات والملاحظات السابقة .
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Par:essoltan (France )
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