الموسيقى نافذة سجينات منوبة على العالم الخارجي

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- لم تفقد نزيلات السجن النساء بمنوبة حماستهن ولم يكتمن أحاسيسهن وهن يؤدين باقة من الأغاني جمعت بين الطرب والموسيقى التونسية التراثية، خلال الحفل الموسيقي الذي أحيينه بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة مساء الأربعاء بمدينة الثقافة ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الأول للوقاية من التعذيب، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتعذيب فتحي جراي وإطارات عليا من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، إلى جانب عائلات نزيلات سجن النساء بمنوبة المشاركات في الحفل.ظهرت النزيلات على الركح بأزياء تقليدية أنيقة، وقدمن على مدى نحو ساعة باقة من الأغاني التونسية والشرقية وسط تشجيع الحاضرين.ورددن الأغاني بأحاسيس مرهفة صادقة، أثبتن خلالها أن لهن طاقات صوتية لا محدودة تستحق التأطير والمتابعة حتى بعد انقضاء مدة العقوبة السجنية.وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا العرض الموسيقي هو نتاج نادي الموسيقى بسجن النساء بمنوبة، مضيفا أن مثل هذه النوادي الموسيقية وكذلك نوادي بقية الاختصاصات الفنية معممة على مختلف المؤسسات السجنية.وشدد على أن العقوبة السالبة للحرية لنزلاء السجون، لا تلغي حقهم في التمتع بالأنشطة الثقافية كما لا تلغي حقهم في ممارسة الفعل الثقافي وعرضه للعموم خارج المؤسسة السجنية.وثمن سفيان مزغيش أهمية مثل هذه الأنشطة في إدماج المودعات (والمودعين عموما) في المجتمع عن طريق الثقافة، مبينا أن متابعة الجمهور لهن والتصفيق لآدائهن وتشجيعهن يرفع كثيرا من معنوياتهن، كما أن السماح لعائلاتهن بحضور مثل هذه الحفلات يحمل الكثير من المعاني ويعكس لحظات إنسانية رائعة.وذكّر بأن سجن منوبة يوفر، على غرار جل السجون التونسية، أنشطة لا فقط في مجال الموسيقى بل كذلك في السينما والمسرح والرسم.وأفاد في تصريحه لـ"وات" بأن نوادي المسرح في السجون ستشارك في الدورة الحادية والعشرين لأيام قرطاج المسرحية (من 7 إلى 15 ديسمبر 2019) ب 11 عملا مسرحيا أثثه حوالي 120 نزيلا.وأفاد أيضا أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح تعمل على توفير التكوين والتعليم ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفكرية والفنية الموسيقية والمسرحية والسينمائية وغيرها للمساجين في إطار سلسلة من الحلقات المترابطة بهدف الإعداد لإدماجهم لاحقا في المجتمع والحرص على التوقي من ظاهرة العود".