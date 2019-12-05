سنية بن الشيخ تعلن عن انطلاق الدراسات المتعلقة بالمستشفى متعدد الاختصاصات بباجة خلال سنة 2020

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - أدت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ ظهر يوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 زيارة ميدانيّة إلى المستشفى الجهوي بباجة حيث اطّلعت على سير العمل وظروف الاحاطة والتعهّد بالمرضى.
وفي إطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من مواطني الجهة، أعلنت الدكتورة سنية بن الشيخ عن الانطلاق في الدراسات المتعلّقة بإحداث المستشفى الجامعي الجديد متعدّد الاختصاصات بولاية باجة خلال سنة 2020 بمبلغ يقدّر بـ 4,75 مليون دينار مشيرة إلى أنّ البرنامج الفني والوظيفي للمستشفى الجديد جاهز حاليّا.
كما تعهّدت الدكتورة سنية بن الشيخ خلال زيارتها مركز التوليد وطب الرضيع بباجة بتركيز جهاز سكانير جديد من أحدث طراز قبل موفى شهر ديسمبر الجاري.
وفي إطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من مواطني الجهة، أعلنت الدكتورة سنية بن الشيخ عن الانطلاق في الدراسات المتعلّقة بإحداث المستشفى الجامعي الجديد متعدّد الاختصاصات بولاية باجة خلال سنة 2020 بمبلغ يقدّر بـ 4,75 مليون دينار مشيرة إلى أنّ البرنامج الفني والوظيفي للمستشفى الجديد جاهز حاليّا.
كما تعهّدت الدكتورة سنية بن الشيخ خلال زيارتها مركز التوليد وطب الرضيع بباجة بتركيز جهاز سكانير جديد من أحدث طراز قبل موفى شهر ديسمبر الجاري.
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Par:neuneu (France )
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