لجنة المالية تصادق على مشروعي قانون المالية وميزانية 2020

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- صادقت اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها بعد ظهر الأربعاء، بقصر باردو، على مشروعي قانون المالية وميزانية 2020.وأكد نائب رئيس اللجنة، هشام عجبوني، في تصريح لـ(وات)، انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2020، يوم الأحد 8 ديسمبر 2019، مرجّحا أن تتواصل الجلسات الى غاية الثلاثاء 10 ديسمبر 2019.