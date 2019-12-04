نسبة التصخم في تونس تتراجع الى 6،3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

الاسعار عند الاستهلاك ترتفع بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019

- تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر نوفمبر 2019، الى 6,3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6،5 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 و6،7 بالمائة خلال سبتمبر 2019 وفق بيانات للمعهد الوطني للاحصاء.وأرجع المعهد، في بيان صحفي حول مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لشهر نوفمبر 2019 ، هذا التراجع الى تقلص وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 6،6 بالمائة الى 6،3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019 وتراجع وتيرة ارتفاع مجموعة النقل من 3،4 بالمائة الى 2،9 بالمائة.وتراجعت وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خلال شهر نوفمبر 2019، الى مستوى 6،3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6،6 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 .وتعود هذا التراجع الى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 11،1 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،7 بالمائة وأسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة.وارتفعت ، في المقابل، أسعار المواد المصنعة، بنسبة 7،8 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، وذلك بفعل إرتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9،8 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،1 بالمائة.وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب مواد الطاقة والتغذية) لشهر نوفمبر 2019، نسبة 6،7 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 و 6،9 بالمائة خلال سبتمبر 2019.وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة ، بحساب الإنزلاق السنوي، مقابل 5 بالمائة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الإنزلاق السنوى للمواد الحرة بلغت 7،2 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.ارتفع مؤشر الأستهلاك العائلى، خلال شهر نوفمبر 2019 ، بنسبة 0،4 بالمائة، مقارنة بشهر اكتوبر 2019 ، بعد ان كانت النسبة في حدود 0،8 بالمائة خلال الشهر المنقضى.وأرجع المعهد، هذا التطور، بالأساس، الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 0،8 بالمائة واسعار الملابس والأحذية بنسبة 0،9 بالمائة واسعار المواد الخدمات المختلفة بنسبة 0،8 بالمائة واسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 0،8 بالمائة.وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ويعود ذلك بالاساس الى الارتفاع الهام في اسعار الدواجن بنسبة 8،7 بالمائة واسعار البيض بنسبة 1،9 بالمائة واسعار لحوم الابقار بنسبة 1،5 بالمائة في حين سجلت اسعار زيت الزيتون، في المقابل، تراجعا بنسبة 2،3 بالمائة واسعار الغلال الطازجة بنسبة 2 بالمائة.وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0،9 بالمائة مقابل 4،9 بالمائة ويعود هذا الارتفاع الى تطور أسعار الملابس وأسعار الأحذية بنسبة 1،0 بالمائة .وسجلت أسعار المواد والخدمات المختلفة ، ارتفاعا بنسبة 0،8 بالمائة وذلك بفعل الزيادة في أسعار خدمات ومواد العناية الفردية بنسبة 0،9 بالمائة وأسعار اللوازم الشخصية بنسبة 0،7 بالمائة.وارتفعت خدمات مجموعة المطاعم والنزل، خلال شهر نوفمبر 2019 ، بنسبة 0،8 بالمائة بفعل الزيادة في أسعار خدمات المطاعم وخدمات المقاهي بنسبة 0،9 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 0،3 بالمائة.