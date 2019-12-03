وقفة غضب لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخصوصية بمحيط المسرح البلدي

Mardi 03 Decembre 2019



وات

- نفذت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية قدموا من صفاقس وسوسة وتوزر وقبلي وسليانة وجندوبة... وقفة غضب بمحيط المسرح البلدي في تونس العاصمة، عبروا خلالها عن رفضهم الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخصوصية في ظل ما تعيشه هذه الفئة من اقصاء وتهميش.ورفع المحتجون عديد الشعارات المنتقدة لغياب الدولة في ما يتعلق بالوضعيات الخصوصية للمعوقين على غرار " حقي وينو، راهو واجب مش مزية" ، اين حقوق ذوي الاعاقة"، "كيفك كيفي، انا نطالب بتطبيق القانون" وذكرت احدى المشاركات في والقفة لموفدة /وات/ ، ناجية بن عمارة، بانهم كاشخاص ذوي احتياجات خصوصية، لهم الحق في التعليم والصحة والتربية والثقافة، بالاضافة الى الحق في الاندماج الاجتماعي والانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية.ونددت بما وصفته التهميش الكامل والتجاهل الكلي للاشخاص ذوي الاعاقة من طرف الدولة، وعدم تمتيعهم بالتنقل المجاني وعدم تشغيلهم، علاوة على غياب البنية التحتية التي من شانها تمكينهم من النفاذ الى الخدمات العمومية والتعامل السهل مع الادارة وغيرها من المؤسسات لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخصوصية.واكدت ان قسما كبيرا من هذه الشريحة قادر على النشاط وتقديم انتاجية ايجابية للمجتمع بقطع النظر عن اعاقته، مطالبة بتحيين القوانين والاطر التشريعية الموجودة والبحث عن معايير علمية وعملية جديدة تسهل اندماجهم في الحياة العامة والتنقل في الحافلات وسائر وسائل النقل العمومي وعند اشارات المرور واماكن العبور سواء اكانت الاعاقات سمعية او بصرية او حركية.وفي جانب اخر، طالبت بضرورة مراعاة عدد ساعات العمل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية والمساواة بينهم وبين غيرهم في الاجر والاخذ بعين الاعتبار القدرات الصحية والنفسية والبدنية لهم، داعية في هذا السياق الى ضرورة انشاء هياكل نقابية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية.