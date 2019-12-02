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القصرين : مدينة جدليان تشيع جثامين 3 من بناتها إلى مثواهم الأخير بعد أن قضين في حادث عين السنوسي

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وات - بعميق الحزن والأسى، شيعت اليوم الإثنين، مدينة جدليان من ولاية القصرين 3 من بناتها (إيمان خلايفية 23 سنة وشقيقتها سوسن 31 سنة وإبنة خالتهما لبنى خلايفية 29 سنة)، إلى مثواهم الأخير بعد ان قضين في حادث إنزلاق حافلة سياحية أمس الأحد، على مستوى الطريق الرابطة بين منطقتي عمدون من ولاية باجة وعين دراهم من ولاية جندوبة.

ووريا جثماني الشقيقتان الثرى بمقبرة جدليان، في حين تم تشييع جثمان إبنة خالتهما التي تقطن بمنطقة "فج طربح" الى مثواها الاخير بمقبرة بذات المنطقة.


وتأمل عائلة الخلايفية وأقاربهم سماع أخبار سارة تضمد بعضا من جراحهم وتطفئ لوعتهم بخصوص الحالة الصحية لشقيقة إيمان وسوسن، نجمة خلايفية، التي لاتزال ترقد بقسم الانعاش بمستشفى شارل نيكول مع قريبتها عليا، حيث وصفت حالتها الصحية بالحرجة وهي شقيقة الضحية لبنى خلايفية.
جدير بالذكر، أن حادثة منطقة عين السنوسي بباجة أسفر عن وفاة 26 شابا وشابة وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يقيمون حاليا في مستشفيات باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة وبمستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى.
وكان المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، شكري النفطي، قد أفاد اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبا، بأن 9 جرحى حالتهم حرجة و9 آخرين حالتهم مستقرة،فيما وصفت حالة اثنين آخرين بـ"الجيّدة".
لطيفة

  
  
     
  
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