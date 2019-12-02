سليانة: دخول 3 مشاريع صحيّة بالمستشفى الجهوي حيّز الاستغلال مع موفى السنة الجارية

Lundi 02 Decembre 2019
وات - دخلت 3 مشاريع صحيّة طور الاستلام بالمستشفى الجهوي بسليانة، لتكون حيّز الاستغلال مع موفى السّنة الحالية، وذلك حسب ما صرح به مدير المستشفى الجهوي بسليانة كمال العجمي، اليوم الاثنين لـ(وات).
وتتمثل هذه المشاريع، وفق ذات المصدر، في إحداث أقسام جديدة وأشغال تهيئة وتوسعة، مبيّنا أن المشروع الأوّل شمل توسعة بقسم العيادات الخارجية، علما وأن الأشغال انطلقت منذ أفريل 2018 بقيمة جمليّة تقدر بمليون دينار والتي تمّ استلامها جزئيا في أكتوبر 2019، فيما سيتم استلام المشروع نهائيا مع أواخر شهر ديسمبر الجاري لينطلق العمل بهذا القسم مع إنطلاق سنة 2020.
وأشار، إلى أنّ المشروع الثاني يتمثل في بناء جناح للعمليات القيصرية بقسم النساء والتوليد بقيمة جملية تقدر بأكثر من 8 مليون دينار، لافتا الى أن الأشغال تنتهي شهر ديسمبر الجاري بعد ان كانت انطلقت منذ ماي 2015.
وفيما يتعلق بالجزء الثالث، ذكر مدير المستشفى الجهوي إلى أنه انطلق منذ أوت 2019 ويشمل تهيئة المسالك والشبكات والمقرات الفنية بالمستشفى بقيمة جملية تقدر بأكثر من 4 مليون دينار، مشددا في هذا الصدد على أهميّة هذه المشاريع الصحية في الجهة لتخفيف الضغط على مستشفيات العاصمة فضلا عن تخفيف تكاليف مصاريف التنقل على المرضى.
وتتمثل هذه المشاريع، وفق ذات المصدر، في إحداث أقسام جديدة وأشغال تهيئة وتوسعة، مبيّنا أن المشروع الأوّل شمل توسعة بقسم العيادات الخارجية، علما وأن الأشغال انطلقت منذ أفريل 2018 بقيمة جمليّة تقدر بمليون دينار والتي تمّ استلامها جزئيا في أكتوبر 2019، فيما سيتم استلام المشروع نهائيا مع أواخر شهر ديسمبر الجاري لينطلق العمل بهذا القسم مع إنطلاق سنة 2020.
وأشار، إلى أنّ المشروع الثاني يتمثل في بناء جناح للعمليات القيصرية بقسم النساء والتوليد بقيمة جملية تقدر بأكثر من 8 مليون دينار، لافتا الى أن الأشغال تنتهي شهر ديسمبر الجاري بعد ان كانت انطلقت منذ ماي 2015.
وفيما يتعلق بالجزء الثالث، ذكر مدير المستشفى الجهوي إلى أنه انطلق منذ أوت 2019 ويشمل تهيئة المسالك والشبكات والمقرات الفنية بالمستشفى بقيمة جملية تقدر بأكثر من 4 مليون دينار، مشددا في هذا الصدد على أهميّة هذه المشاريع الصحية في الجهة لتخفيف الضغط على مستشفيات العاصمة فضلا عن تخفيف تكاليف مصاريف التنقل على المرضى.
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Par:MedTunisie ( )
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