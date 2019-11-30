الرابطة 1 - الجولة العاشرة - دفعة اولى - فوز النادي الافريقي و نجم المتلوي

Samedi 30 Novembre 2019



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- فاز النادي الافريقي اليوم بملعب رادس على مستقبل سليمان بنتيجة 2-صفر في اطار دفعة اولى من مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وسجل للنادي الافريقي كل من ياسين الشماخي د57 وباسيرو كوباوري د68 .وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر سجله عماد المنياوي د16 من ضربة جزاء.في باردو الملعب التونسي - اتحاد بن قردان امير لوصيففي المنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي محرز المالكيفي حمام الانف نادي حمام الانف - شبيبة القيروان باديس بن صالحوتاجلت مباراتا هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي الى موعد لاحق.