الرابطة 1 - الجولة العاشرة - دفعة اولى - فوز النادي الافريقي و نجم المتلوي

Samedi 30 Novembre 2019
وات - فاز النادي الافريقي اليوم بملعب رادس على مستقبل سليمان بنتيجة 2-صفر في اطار دفعة اولى من مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وسجل للنادي الافريقي كل من ياسين الشماخي د57 وباسيرو كوباوري د68 .
وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر سجله عماد المنياوي د16 من ضربة جزاء.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الاحد 1 ديسمبر 2019 .
في باردو الملعب التونسي - اتحاد بن قردان امير لوصيف
في المنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي محرز المالكي
في حمام الانف نادي حمام الانف - شبيبة القيروان باديس بن صالح
وتاجلت مباراتا هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي الى موعد لاحق.
وسجل للنادي الافريقي كل من ياسين الشماخي د57 وباسيرو كوباوري د68 .
وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر سجله عماد المنياوي د16 من ضربة جزاء.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الاحد 1 ديسمبر 2019 .
في باردو الملعب التونسي - اتحاد بن قردان امير لوصيف
في المنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي محرز المالكي
في حمام الانف نادي حمام الانف - شبيبة القيروان باديس بن صالح
وتاجلت مباراتا هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي الى موعد لاحق.
En continu
- 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 21:06 الشاعر السوري ''أدونيس'' ضيف مدينة الثقافة
- Hier 21:02 قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية
- Hier 19:47 مقتل شخصين والمنفذ بحادثة الطعن قرب جسر لندن
- Hier 18:38 تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب
- Hier 17:01 نجم يعشقه الملايين
- Hier 16:34 حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:12
|05:40
|
19°
|18°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-14
|22°-12
|22°-14
|21°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 732) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 751) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 110) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 948) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 799) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 524) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 115) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 190) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 982) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 520) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 413) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 977) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 113) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 693) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 657) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 360) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 767) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 617) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 442) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 035) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:karimyousef (France )
Sur:الى السيد روني الطرابلسي :عذرا... ليس هناك ''مسلمون عرب في إسرائيل'' بل هناك اشكناز و سفارديم و فلاشا اغتصبوا أرض فلسطين