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الرابطة 1 - الجولة العاشرة - دفعة اولى - فوز النادي الافريقي و نجم المتلوي

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - فاز النادي الافريقي اليوم بملعب رادس على مستقبل سليمان بنتيجة 2-صفر في اطار دفعة اولى من مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

وسجل للنادي الافريقي كل من ياسين الشماخي د57 وباسيرو كوباوري د68 .


وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر سجله عماد المنياوي د16 من ضربة جزاء.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الاحد 1 ديسمبر 2019 .

في باردو الملعب التونسي - اتحاد بن قردان امير لوصيف

في المنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي محرز المالكي

في حمام الانف نادي حمام الانف - شبيبة القيروان باديس بن صالح

وتاجلت مباراتا هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي الى موعد لاحق.


  
  
     
  
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