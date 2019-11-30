الجامعة : جملة مداخيل أحباء الإفريقي بلغت قرابة ال4 مليون دينار

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - تبعا لما تعهدت به الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم تحيين دوري للمعطيات الضرورية الخاصة بالحساب البنكي لفض النزاعات الدولية للنادي الافريقي , أفادت أن الجامعة أن جملة مداخيل أحباء النادي الإفريقي بلغت إلى حدود يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ،مبلغا يناهز 3 مليون و 835 ألف دينار .
مع العلم و ان مجموع النزاعات التي تم خلاصها من هذا الحساب البنكي بلغت 3 مليون و 90 ألف و 562 دينار متعلقة بتسعة قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي ضد النادي الإفريقي .
و بالتالي فإن الرصيد البنكي الحالي لهذا الحساب إلى حدود الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 استقر على 745 ألف و 232 دينار .
كما تجدر الاشارة إلى أن الملفات التي تستوجب الخلاص في أقرب الاجال هي :
- ملف يوهان توزقار : مليون و 534 ألف دينار ( منع من الانتداب حتى يتم الخلاص)
- ابراهيم الشنيحي 310 ألف أورو (سيتم عرض الملف في اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 16 ديسمبر 2019 ) .
مع العلم و ان مجموع النزاعات التي تم خلاصها من هذا الحساب البنكي بلغت 3 مليون و 90 ألف و 562 دينار متعلقة بتسعة قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي ضد النادي الإفريقي .
و بالتالي فإن الرصيد البنكي الحالي لهذا الحساب إلى حدود الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 استقر على 745 ألف و 232 دينار .
كما تجدر الاشارة إلى أن الملفات التي تستوجب الخلاص في أقرب الاجال هي :
- ملف يوهان توزقار : مليون و 534 ألف دينار ( منع من الانتداب حتى يتم الخلاص)
- ابراهيم الشنيحي 310 ألف أورو (سيتم عرض الملف في اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 16 ديسمبر 2019 ) .
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