الجامعة : جملة مداخيل أحباء الإفريقي بلغت قرابة ال4 مليون دينار

Samedi 30 Novembre 2019



باب نات

- تبعا لما تعهدت به الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم تحيين دوري للمعطيات الضرورية الخاصة بالحساب البنكي لفض النزاعات الدولية للنادي الافريقي , أفادت أن الجامعة أن جملة مداخيل أحباء النادي الإفريقي بلغت إلى حدود يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ،مبلغا يناهز 3 مليون و 835 ألف دينار .مع العلم و ان مجموع النزاعات التي تم خلاصها من هذا الحساب البنكي بلغت 3 مليون و 90 ألف و 562 دينار متعلقة بتسعة قرارات صادرة عن الاتحاد الدولي ضد النادي الإفريقي .و بالتالي فإن الرصيد البنكي الحالي لهذا الحساب إلى حدود الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 استقر على 745 ألف و 232 دينار .كما تجدر الاشارة إلى أن الملفات التي تستوجب الخلاص في أقرب الاجال هي :- ملف يوهان توزقار : مليون و 534 ألف دينار ( منع من الانتداب حتى يتم الخلاص)- ابراهيم الشنيحي 310 ألف أورو (سيتم عرض الملف في اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 16 ديسمبر 2019 ) .