كرة القدم: المكتب الجامعي يصادق على جملة من القرارات الجديدة لفائدة الحكام

Samedi 30 Novembre 2019
وات - اتخذ المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعه مساء امس الجمعة جملة من القرارات الجديدة "بهدف مزيد تكوين ودعم مجهودات الحكام والادارة الوطنية للتحكيم " حسب ما افادت به الجامعة على صفحتها الرسمية على فايسبوك .
وتتمثل هذه القرارات خاصة فيما يلي:
1- في مجال احتراف الحكام : وقع تكليف المدير الوطني للتحكيم عواز الطرابلسي باعداد مشروع خاص باحتراف 20 حكم نخبة يتفرغون بشكل كلي للتحكيم على أن تتكفل الجامعة بأجورهم وبالتغطية الإجتماعية الضرورية .
2- في إطار تكوين الحكام فنيا لمزيد تفاعلهم وتسهيل قراءتهم لتنقلات اللاعبين وتأقلم تنقلاتهم في الميدان مع مختلف الرسوم التكتيكية والفنية للفرق : تقرر برمجة دورات تكوينية فنية خاصة بحكام الدرجة الثانية فما فوق وللحصول على شهادة تدريب كرة قدم (CAF C) تليها دورات للحصول على CAF B وذلك تحت إشراف الإدارة الفنية الوطنية .
3 - تربص خارج حدود الوطن للحكام والحكام المساعدين : وقع تكليف الادارة الوطنية للتحكيم باختيار 40 حكم نخبة للمشاركة في تربص تكويني نظري وتطبيقي وبدني تنظمه الجامعة التونسية لكرة القدم بمصر في الفترة الممتدة من 6 الى 13 جانفي 2020 .
ويشار الى ان المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم كان قد قرر خلال اجتماعه امس الجمعة ايضا الترفيع في المنح المسندة الى الحكام بجميع اصنافهم والى مكوني الحكام ومراقبيهم فضلا عن الترفيع في المنحة الكيلومترية لجميع الحكام والمراقبين ليكون المبلغ الجملي لهذه المنح في حدود 3 مليون دينار بعد ان كان في حدود 1.5 مليون دينار علما وان اخر مراجعة لهذه المنح تعود الى سنة 2005.
وتتمثل هذه القرارات خاصة فيما يلي:
1- في مجال احتراف الحكام : وقع تكليف المدير الوطني للتحكيم عواز الطرابلسي باعداد مشروع خاص باحتراف 20 حكم نخبة يتفرغون بشكل كلي للتحكيم على أن تتكفل الجامعة بأجورهم وبالتغطية الإجتماعية الضرورية .
2- في إطار تكوين الحكام فنيا لمزيد تفاعلهم وتسهيل قراءتهم لتنقلات اللاعبين وتأقلم تنقلاتهم في الميدان مع مختلف الرسوم التكتيكية والفنية للفرق : تقرر برمجة دورات تكوينية فنية خاصة بحكام الدرجة الثانية فما فوق وللحصول على شهادة تدريب كرة قدم (CAF C) تليها دورات للحصول على CAF B وذلك تحت إشراف الإدارة الفنية الوطنية .
3 - تربص خارج حدود الوطن للحكام والحكام المساعدين : وقع تكليف الادارة الوطنية للتحكيم باختيار 40 حكم نخبة للمشاركة في تربص تكويني نظري وتطبيقي وبدني تنظمه الجامعة التونسية لكرة القدم بمصر في الفترة الممتدة من 6 الى 13 جانفي 2020 .
ويشار الى ان المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم كان قد قرر خلال اجتماعه امس الجمعة ايضا الترفيع في المنح المسندة الى الحكام بجميع اصنافهم والى مكوني الحكام ومراقبيهم فضلا عن الترفيع في المنحة الكيلومترية لجميع الحكام والمراقبين ليكون المبلغ الجملي لهذه المنح في حدود 3 مليون دينار بعد ان كان في حدود 1.5 مليون دينار علما وان اخر مراجعة لهذه المنح تعود الى سنة 2005.
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Par:karimyousef (France )
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