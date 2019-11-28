Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- سجل عدد الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ"، خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجعا ملحوظا بتونس حسب بلغ عدد الحالات المرضية منذ بداية 2019 والى غاية موفى شهر نوفمبر الجاري 421 حالة، مقابل 1302 حالة مع نهاية سنة 2018 و2420 حالة خلال سنة 2017 وأفادت ادارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، في ورقة اعلامية حول الالتهاب الكبدي صنف "أ"، انه سيتم انطلاقا من سنة 2020 ادراج التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في الروزنامة الوطنية للتلقيح خلال الشهر 12، وذلك ضمن جملة من الاجراءات الوقائية المتخذة في اطار الخطة الوطنية للاستجابة والاحاطة بالاصابات في البؤر الجديدة، التي تم اقرارها سنة 2017 مع ارتفاع الحالات المرضية بجهات الوسط والجنوب والساحل خاصة بالمؤسسات التربوية.وترتكز هذه الخطة على اعتماد الوقاية الأولية التي انطلقت وزارة الصحة في تنفيذها في مارس 2017 من خلال تلقيح الأشخاص المحيطين بالحالة المعلن عنها في المستويين المدرسي والعائلي، وفق ما افادت به الوزارة مشيرة الى أن هذا التدخل نتج عنه انخفاض في عدد الالتهابات الكبدي صنف "أ" بصفة تدريجية.وعلى مستوى الوقاية الثانوية، انطلقت وزارة الصحة منذ أكتوبر 2018 في تلقيح التلاميذ المدرجين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، حيث تم اقتناء 220 ألف جرعة، مضيفة ان عدد جرعات التلقيح ضد الالتهاب الكبدي صنف "أ" التي تم اقتناؤها منذ انطلاق الحملة بلغ أكثر من 162800 جرعة.كما تقوم الخطة الوطنية للاستجابة والاحاطة بالاصابات في البؤر الجديدة، على دعم السلوك الوقائي باعتبار دور المواطن الأساسي في حماية صحته من خلال مراعاة قواعد النظافة العامة وصحة الوسط والمحيط، والنظافة الشخصية خصوصا غسل اليدين حسب القواعد السليمة.