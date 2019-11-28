ولاية صفافس ضيفة مدينة الثقافة بتونس في تظاهرة ''أيام الجهات'' يوم 5 ديسمبر القادم

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - تتواصل تظاهرة "أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة" ويكون الموعد يوم الخميس 5 ديسمبر 2019 مع ولاية صفاقس من خلال برنامج دسم ينطلق في الثانية بعد الزوال مع الفرق الاستعراضية والتنشيطية لطبال قرقنة وفرقة النوبة والحضرة الصفاقسية ، وفرقة أحفاد بودية للتراث الصوفي واسطمبالي في فضاء مدخل المدينة من جهة شارع محمد الخامس .
وتهدي صفاقس لجمهور المدينة الفرصة لمزيد التعرف على موروث هذه المنطقة الثقافي والحضاري من خلال عدّة معارض في البهو الرئيسي للمدينة، منها معارض للحرف والصناعات التقليدية في الإكساء، و خشب الزيتون، والمصوغ، ومنتوجات الخيزران ،و النسيج، توصميم حشايا و الحديد المطروق وورشات حية في صنع منتوجات الأكلة التقليدية والجلد والرسم.
ويتضمن البرنامج أيضا معرضا جماعيا للفنون التشكيلية، وآخر لصور فوتوغرافية لأعلام صفاقس، ومعرض للتظاهرات والمهرجانات الثقافية، وللسياحة بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة وغيرها من المعارض.
وفي ساحة المسارح سيكون الجمهور على موعد مع عرض غنائي للأديب خليفة الدريدي وعرض كوريغرافي للفنان طارق بوزيد .
أما مسرح المبدعين الشبان فسيحتضن عرضا لمسرحية "أوذيب" من إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بصفاقس ليختتم البرنامج بمسرح الجهات مع عرض موسيقي من إنتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص بصفاقس.
وتهدي صفاقس لجمهور المدينة الفرصة لمزيد التعرف على موروث هذه المنطقة الثقافي والحضاري من خلال عدّة معارض في البهو الرئيسي للمدينة، منها معارض للحرف والصناعات التقليدية في الإكساء، و خشب الزيتون، والمصوغ، ومنتوجات الخيزران ،و النسيج، توصميم حشايا و الحديد المطروق وورشات حية في صنع منتوجات الأكلة التقليدية والجلد والرسم.
ويتضمن البرنامج أيضا معرضا جماعيا للفنون التشكيلية، وآخر لصور فوتوغرافية لأعلام صفاقس، ومعرض للتظاهرات والمهرجانات الثقافية، وللسياحة بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة وغيرها من المعارض.
وفي ساحة المسارح سيكون الجمهور على موعد مع عرض غنائي للأديب خليفة الدريدي وعرض كوريغرافي للفنان طارق بوزيد .
أما مسرح المبدعين الشبان فسيحتضن عرضا لمسرحية "أوذيب" من إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بصفاقس ليختتم البرنامج بمسرح الجهات مع عرض موسيقي من إنتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص بصفاقس.
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Par:Amir1 ( )
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