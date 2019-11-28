سنية بالشيخ: الميزانية المقترحة لوزارة الصحة سنة 2020 ستشهد ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - قالت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ إن مشروع الميزانية المقترحة لوزارة الصحة سنة 2020 سيشهد ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 2544 مليون دينار دون اعتبار الموارد الذاتية.
وعبرت الوزيرة في تصريح ل(وات) على هامش مشاركتها في موكب خصص لتكريم ثلة من الاطارات الصحية اليوم من قبل الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، عن ارتياحها لهذا الترفيع، الا انها أقرت بضعف تمويل قطاع الصحة العمومية، داعية إلى إعادة النظر في تمويل القطاع لتطوير مردوديته.
وتضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الصحة لسنة 2020 تخصيص اعتمادات بقيمة 330 مليون دينار لفائدة مختلف المشاريع والبرامج منها 29.9 بعنوان نفقات تنمية لفائدة مختلف المؤسسات العمومية غير الإدارية.
وعبرت الوزيرة في تصريح ل(وات) على هامش مشاركتها في موكب خصص لتكريم ثلة من الاطارات الصحية اليوم من قبل الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، عن ارتياحها لهذا الترفيع، الا انها أقرت بضعف تمويل قطاع الصحة العمومية، داعية إلى إعادة النظر في تمويل القطاع لتطوير مردوديته.
وتضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الصحة لسنة 2020 تخصيص اعتمادات بقيمة 330 مليون دينار لفائدة مختلف المشاريع والبرامج منها 29.9 بعنوان نفقات تنمية لفائدة مختلف المؤسسات العمومية غير الإدارية.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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