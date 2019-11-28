وزارة التعليم العالي تعرض 50 منحة لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج لفائدة الطلبة المتفوقين

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وضع 50 منحة لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه في الخارج (فرنسا وكندا وبعض دول الاتحاد الاوروبي) لفائدة الطلبة المتفوقين في عدد من الاختصاصات بالنسبة للسنة الجامعية 2021/2020.
وبينت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان المنح تهم الطلبة المتفوقين في عديد الاختصاصات منها اللغة والاداب والحضارة الفرنسية والالمانية والايطالية والانقليزية والفيزيا والكيمياء والرياضيات والنانوتكنولوجيا والتصميم والفنون التشكيلية وعلم النفس والموسيقى والاقتصاد وعلوم التربية الهندسة الاعلامية وعلوم التمريض والتصرف فضلا عن عدد من الاختصاصات في مجال التعليم العالي الفلاحي والرياضة والتربية البدنية.
ودعت الوزارة المؤسسات الجامعية على حث الطلبة الاوائل على المشاركة في هذا البرنامج للحصول على هذه المنح مشددة على ضرورة ان يقوم الطلبة الراغبين في ذلك بالتسجيل الاولي بجامعات اجنبية مرموقة ومتميزة وعلى الاساتذة مساعدتهم في ذلك.
وللطلبة الراغبين في الاطلاع على شروط الترشح لهذه المنح والاختصاصات المطلوبة الولوج الى موقع الوزارة على شبكة الانترنات
وبينت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان المنح تهم الطلبة المتفوقين في عديد الاختصاصات منها اللغة والاداب والحضارة الفرنسية والالمانية والايطالية والانقليزية والفيزيا والكيمياء والرياضيات والنانوتكنولوجيا والتصميم والفنون التشكيلية وعلم النفس والموسيقى والاقتصاد وعلوم التربية الهندسة الاعلامية وعلوم التمريض والتصرف فضلا عن عدد من الاختصاصات في مجال التعليم العالي الفلاحي والرياضة والتربية البدنية.
ودعت الوزارة المؤسسات الجامعية على حث الطلبة الاوائل على المشاركة في هذا البرنامج للحصول على هذه المنح مشددة على ضرورة ان يقوم الطلبة الراغبين في ذلك بالتسجيل الاولي بجامعات اجنبية مرموقة ومتميزة وعلى الاساتذة مساعدتهم في ذلك.
وللطلبة الراغبين في الاطلاع على شروط الترشح لهذه المنح والاختصاصات المطلوبة الولوج الى موقع الوزارة على شبكة الانترنات
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Par:Matouchi (Tunisia )
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