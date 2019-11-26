Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - Golli Ya Hilou  

الهيئات الفرعية للانتخابات تنظر في الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية، والإعلان عن القائمات المقبولة بعد غد الخميس (بن سليمان)

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
وات - شرعت الهيئات الفرعية للانتخابات اليوم الثلاثاء في النظر في مدى استجابة القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية الجزئية لخمس بلديات، للشروط المطلوبة، وفق ما أكدته لوكالة تونس افريقيا للأنباء عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسناء بن سليمان.

وأضافت بن سليمان أن الهيئات الفرعية ستنهى البت في المطالب غدا الأربعاء ، على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة أوليا يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى، مذكرة بأن آجال تقديم الترشحات كانت قد انتهت أمس الاثنين.
وتجرى انتخابات بلدية جزئية في بلديات الدندان والبطان ونفزة و قصيبة الثريات ورقادة، بعد حل مجالسها البلدية، وحدّدت الهيئة تاريخ الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 25 جانفي 2020، وبالنسبة للمدنيين يوم الأحد 26 جانفي 2020.


وتقدمت لعضوية بلدية البطان (ولاية منوبة)، وفق حسناء بن سليمان، 6 قائمات 3 حزبية و3 مستقلة، وفي بلدية الدندان (ولاية منوبة) ترشحت 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة، وفي بلدية نفزة (ولاية باجة) تقدمت للانتخابات 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة.
وترشحت في بلدية رقادة (ولاية القيروان) 13 قائمة منها 11 قائمة مستقلة وقائمتان حزبيتان، أما في بلدية قصيبة الثريات (ولاية سوسة) تقدمت 5 قائمات منها 3 مستقلة وقائمتان حزبيتان.
وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي الى غاية 24 جانفي 2020.
يشار إلى أن هذه الانتخابات البلدية الجزئية هي الثانية من نوعها بعد تنظيم انتخابات بلدية جزئية بكل من بلديات سوق الجديد والعيون وباردو وسكرة وبهرة والسرس وتيبار ونعسان وكسرى في النصف الأول من هذا العام.

  
  
     
  
cadre-1ef32a503642c8dd972dba95c2e66078-2019-11-26 12:23:43






0 de 0 commentaires pour l'article 193340



En continu

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 | 29 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
19°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1322°-1222°-1422°-1220°-14
  • Avoirs en devises
    18928,0

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15412 DT        1$ =2,85254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   263,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574769604|193340 198|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires