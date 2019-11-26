الهيئات الفرعية للانتخابات تنظر في الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية، والإعلان عن القائمات المقبولة بعد غد الخميس (بن سليمان)

Mardi 26 Novembre 2019
وات - شرعت الهيئات الفرعية للانتخابات اليوم الثلاثاء في النظر في مدى استجابة القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية الجزئية لخمس بلديات، للشروط المطلوبة، وفق ما أكدته لوكالة تونس افريقيا للأنباء عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسناء بن سليمان.
وأضافت بن سليمان أن الهيئات الفرعية ستنهى البت في المطالب غدا الأربعاء ، على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة أوليا يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى، مذكرة بأن آجال تقديم الترشحات كانت قد انتهت أمس الاثنين.
وتجرى انتخابات بلدية جزئية في بلديات الدندان والبطان ونفزة و قصيبة الثريات ورقادة، بعد حل مجالسها البلدية، وحدّدت الهيئة تاريخ الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 25 جانفي 2020، وبالنسبة للمدنيين يوم الأحد 26 جانفي 2020.
وتقدمت لعضوية بلدية البطان (ولاية منوبة)، وفق حسناء بن سليمان، 6 قائمات 3 حزبية و3 مستقلة، وفي بلدية الدندان (ولاية منوبة) ترشحت 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة، وفي بلدية نفزة (ولاية باجة) تقدمت للانتخابات 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة.
وترشحت في بلدية رقادة (ولاية القيروان) 13 قائمة منها 11 قائمة مستقلة وقائمتان حزبيتان، أما في بلدية قصيبة الثريات (ولاية سوسة) تقدمت 5 قائمات منها 3 مستقلة وقائمتان حزبيتان.
وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي الى غاية 24 جانفي 2020.
يشار إلى أن هذه الانتخابات البلدية الجزئية هي الثانية من نوعها بعد تنظيم انتخابات بلدية جزئية بكل من بلديات سوق الجديد والعيون وباردو وسكرة وبهرة والسرس وتيبار ونعسان وكسرى في النصف الأول من هذا العام.
وأضافت بن سليمان أن الهيئات الفرعية ستنهى البت في المطالب غدا الأربعاء ، على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة أوليا يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى، مذكرة بأن آجال تقديم الترشحات كانت قد انتهت أمس الاثنين.
وتجرى انتخابات بلدية جزئية في بلديات الدندان والبطان ونفزة و قصيبة الثريات ورقادة، بعد حل مجالسها البلدية، وحدّدت الهيئة تاريخ الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 25 جانفي 2020، وبالنسبة للمدنيين يوم الأحد 26 جانفي 2020.
وتقدمت لعضوية بلدية البطان (ولاية منوبة)، وفق حسناء بن سليمان، 6 قائمات 3 حزبية و3 مستقلة، وفي بلدية الدندان (ولاية منوبة) ترشحت 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة، وفي بلدية نفزة (ولاية باجة) تقدمت للانتخابات 9 قائمات منها 3 حزبية و6 مستقلة.
وترشحت في بلدية رقادة (ولاية القيروان) 13 قائمة منها 11 قائمة مستقلة وقائمتان حزبيتان، أما في بلدية قصيبة الثريات (ولاية سوسة) تقدمت 5 قائمات منها 3 مستقلة وقائمتان حزبيتان.
وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي الى غاية 24 جانفي 2020.
يشار إلى أن هذه الانتخابات البلدية الجزئية هي الثانية من نوعها بعد تنظيم انتخابات بلدية جزئية بكل من بلديات سوق الجديد والعيون وباردو وسكرة وبهرة والسرس وتيبار ونعسان وكسرى في النصف الأول من هذا العام.
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