الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يقرر تعليق بث أربع إذاعات خاصة

Lundi 25 Novembre 2019



وات

- قام الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، اليوم الإثنين على الساعة العاشرة صباحا، بتعليق خدمة البث الإذاعي على موجات التشكيل الذبذبي "أف أم"، لبرامج إذاعات "كاب أف أم" و"كنوز أف أم" و"الرباط أف أم" و "المهدية أف أم".وأوضح الديوان الوطني في بلاغ له، أنه إتخذ هذا الإجراء التعاقدي، بعد أن تخلفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البث، وبعد استنفاذه لجميع السبل، وذلك في إطار حرصه على استخلاص هذه المستحقات باعتبارها أموالا عمومية مستوجبة، مؤكدا أن قرار تعليق بث برامج هذه الإذاعات سيظل ساريا الى غاية تسوية وضعيتها.