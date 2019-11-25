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هيكل المكي: حركة الشعب لن تشارك في اللجنة الفنية لاعداد برنامج الحكومة دون أن يقدم الحبيب الجملي، اعلانا سياسيا

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
وات - قال القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي " إن حركة الشعب لن تشارك في اللجنة الفنية لاعداد برنامج الحكومة دون أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، إعلانا سياسيا يوضح فيه السياسات العامة والخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومته".
وأضاف خلال تصريح اثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المكلف اليوم الاثنين بقصر الضيافة بقرطاج، أنه قدم رسالة الى رئيس الحكومة المكلف تحمل إمضاء أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، تتحدث عن المنهجية المتبعة من قبل الجملي في تكوين حكومته.

وانتقد المكي ما أسماها " المنهجية المعتمدة اليوم في تكوين الحكومة وبرنامجها" ، معتبرا إياها، نفس المنهجية التي اعتمدها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في اعداد وثيقة قرطاج 1، وانطلاق عمل حكومة يوسف الشاهد .


وأوضح أن المقصود من الاعلان السياسي الذي تطالب به حركة الشعب، يتمثل في توضيح رئيس الحكومة لمواقفه بخصوص، الدور الاجتماعي للدولة، وموقف الجملي، من بيع المؤسسات العمومية من عدمه واجابات دقيقة بخصوص موقفه من السيادة الوطنية ، اضافة الى توضيح رأيه بخصوص سياسة الدولة المالية واستقلالية البنك المركزي.
وفي هذا السياق، قال القيادي بحركة الشعب، "ان البلاد يحكمها أربع رؤساء، هم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اضافة الى رئيس البنك المركزي "، لذلك لا بد من اعلان سياسي يسبق عملية تشكيل الحكومة ووضع برنامجها.
وأكد وجود ، ارادة لتكوين برنامج تلفيقي بين الجميع، بمختلف اتجاهاتهم، مشيرا الى فشل ذلك الخيار مع وثيقة قرطاج والتي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد، وما آلت اليه الأوضاع اليوم دليل على ذلك، وفق تقديره.

يذكر أن حركة الشعب، تمكنت من الفوز ب15 مقعدا في الانتخابات التشريعية الاخيرة، كما شاركت في المشاورات الأولى حول تشكيل الحكومة مع حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، ومع رئيس الحكومة المكلف من قبل الحركة، الحبيب الجملي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193280

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 59m |           
ثمة 16 نائب في حركة الشعب.......
يا جملي.....وزرهم الكل.....واعطي الداخلية و العدل و الأصلاح الإداري للتيار
و فكونا خلينا نقدمو.......
واعط النهضة وزارة العناية بالتراث......والفلكلور......وعصيدة الزقوقو
خلي الشعب يعمل 16 كيف



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