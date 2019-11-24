حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة (فوزي الشرفي)

Dimanche 24 Novembre 2019



وات

- قال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي ان حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة، وذلك في تصريح اعلامي اليوم الأحد بدار الضيافة بقرطاج على هامش المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مع مختلف الاحزاب السياسية.وأضاف الشرفي ان حزب المسار غير معني مباشرة بالمسار الحكومي لكنه سيظل ملما بالشان الوطني والسياسي وسيكمل مسيرته في كل المراحل السياسية بالبلا،د مؤكدا ان حزبه معني بكل ما يمس القرارات التنفيذية.واوضح انه تم التاكيد خلال لقائه بالحبيب الجملي على ضرورة تحييد وزارات السيادة خصوصا منها وزارتا العدل والداخلية، مبرزا في هذا السياق تشبث حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكشف الحقيقة كاملة في ملفي الاغتيالات السياسية وما يسمى ب"الجهاز السري".وبين انه تم خلال هذا اللقاء ايضا تقديم وجة نظر الحزب وتصوره للحكومة القادمة، معتبرا ان مهمة هذه الحكومة "صعبة باعتبار ان امامها عديد المشاكل التي تستوجب الاسراع بحلها وايجاد السبل الكفيلة للخروج منها وهي بالخصوص مشاكل مالية واقتصادية واجتماعية".واشار الى ان رئيس الحكومة المكلف اكد له خلال هذا اللقاء ضرورة الحفاظ على حقوق المراة ومزيد دعمها والمحافظة على استقلالية القضاء وارساء منظومة قضائية مستقلة "تعطي الشعور بالعدل في كل مجالات الحياة اليومية"، حسب تعبيره.وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في اجراء سلسلة من المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة.واكد الجملي ان المشاورات ستشمل كل الاطراف الحزبية باستثناء "من يقصي نفسه"، مشيرا الى فرضية تقليص عدد الوزارات مع امكانية احداث اقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة والمتشابهة.وجدير بالتذكير انه امام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور ليقدم تشكيلة حكومته لمجلس نواب الشعب.