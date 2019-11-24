يوسف الشاهد يتابع موسم الزيتون بتوكابر بباجة

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، السبت، انه تم اتخاذ حزمة من القرارات لفائدة كل حلقات انتاج وتصدير زيت الزيتون وذلك خلال مجلس وزاري مضيق حول موسم الزيتون 2019 /2020 انعقد بداية الاسبوع.
واضاف خلال زيارته لمشروع نموذجي لانتاج وتحويل الزيت البيولوجي وتصديره بتوكابر بمجاز الباب (ولاية باجة)، ان هذه القرارات ستمكن من دعم قطاع زيت الزيتون على مستوى جميع حلقاته وتثمين المنتوج وخاصة معالجة اشكاليات مديونية العاملين بالقطاع ودعم التصدير عبر النقل البري والبحري.
واكد الشاهد ان زيارته الى هذا المشروع النموذجي ومعاينته لكل مراحل الانتاج من الجني الى العصر والتعليب، "تندرج ضمن متابعة عمليات تجميع الزيتون التي انطلقت منذ أسابيع والصابة القياسية المنتظرة والمقدرة ب350 ألف طن من زيت الزيتون والتي من المنتتظر ان تفوق عائداتها 2 مليار دينار من العملة الصعبة".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة الاستعداد لهذا الموسم الاستثنائي والوقوف الى جانب المنتجين لتسهيل الترويج واقتحام اسواق جديدة اضافة الى الاسواق التقليدية على غرار اليابان واسيا.
يشار الى ان صادرات زيت الزيتون البكر بمنطقة توكابر تطورت من 15 بالمائة سنة 2014 الى 100 بالمائة سنة 2019 بعد ان اصبح هذا المشروع النموذجي مصدرا كليا الى عدد من البلدان لاسيما كندا وسويسرا والمملكة السعودية والكويت واليابان، وفق ما افاد به "وات"،صاحب المشروع، محمد بن اسماعيل.
واضاف بن اسماعيل ان "هذه الضيعة الموجودة منذ الستينات قد عرفت سنة 2018 تركيز معصرة تعتمد على النظام البيولوجي فى كل مراحل الانتاج الموجه كليا للتصدير".
وقد تحصلت ضيعة بن اسماعيل على عدة جوائز عالمية منها الميدالية الذهبية سنة 2019 من الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت والجائزة العالمية للجمعية العالمية للطبخ وجوائز اخرى من ايطاليا و لوس انجلس ولندن وامريكا وايطاليا واسبانيا، وفق صاحب المشروع.
واضاف خلال زيارته لمشروع نموذجي لانتاج وتحويل الزيت البيولوجي وتصديره بتوكابر بمجاز الباب (ولاية باجة)، ان هذه القرارات ستمكن من دعم قطاع زيت الزيتون على مستوى جميع حلقاته وتثمين المنتوج وخاصة معالجة اشكاليات مديونية العاملين بالقطاع ودعم التصدير عبر النقل البري والبحري.
واكد الشاهد ان زيارته الى هذا المشروع النموذجي ومعاينته لكل مراحل الانتاج من الجني الى العصر والتعليب، "تندرج ضمن متابعة عمليات تجميع الزيتون التي انطلقت منذ أسابيع والصابة القياسية المنتظرة والمقدرة ب350 ألف طن من زيت الزيتون والتي من المنتتظر ان تفوق عائداتها 2 مليار دينار من العملة الصعبة".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة الاستعداد لهذا الموسم الاستثنائي والوقوف الى جانب المنتجين لتسهيل الترويج واقتحام اسواق جديدة اضافة الى الاسواق التقليدية على غرار اليابان واسيا.
يشار الى ان صادرات زيت الزيتون البكر بمنطقة توكابر تطورت من 15 بالمائة سنة 2014 الى 100 بالمائة سنة 2019 بعد ان اصبح هذا المشروع النموذجي مصدرا كليا الى عدد من البلدان لاسيما كندا وسويسرا والمملكة السعودية والكويت واليابان، وفق ما افاد به "وات"،صاحب المشروع، محمد بن اسماعيل.
واضاف بن اسماعيل ان "هذه الضيعة الموجودة منذ الستينات قد عرفت سنة 2018 تركيز معصرة تعتمد على النظام البيولوجي فى كل مراحل الانتاج الموجه كليا للتصدير".
وقد تحصلت ضيعة بن اسماعيل على عدة جوائز عالمية منها الميدالية الذهبية سنة 2019 من الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت والجائزة العالمية للجمعية العالمية للطبخ وجوائز اخرى من ايطاليا و لوس انجلس ولندن وامريكا وايطاليا واسبانيا، وفق صاحب المشروع.
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Par:MedTunisie ( )
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