­ائتلاف الكرامة يقدم للفريق المكلف ببرنامج عمل الحكومة تصوراته العامة

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - قال الناطق الرسمي باسم إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أنه قدّم خلال لقائه اليوم الجمعة في دار الضيافة بقرطاج بالفريق المكلف بالنظر في البرنامح عمل الحكومة القادمة، نسخة من البرنامج الانتخابي لائتلاف الكرامة وجملة من التصورات العامة وضرورات المرحلة القادمة على المستوين السياسي والاقتصادي.
وقال في تصريح إعلامي إثر اللقاء إنه أكد على جملة من النقاط أهمها رفع حالة الطوارئ و التجارة الاكترونية وفتح ملف المشاريع الكبرى المعطلة و الاستثمار في الذكاء و الطاقات المتجددة، مبرزا انه ستكون هنالك لقاءات أخرى للتتعمق في جملة النقاط المقترحة والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي مبيّنا ان "الحضور المشترك لبقية الاطراف في إطار عمل اللجنة رهين شرط وحيد وهو عدم وجود وجوه تمثل المنظومة القديمة ولم تقدم اعتذارها على مساندتها للاستبداد وتعدّ السبب في الازمة التي تمر بها البلاد" .
يذكر ان أولى المشاورات بين فريق الخبراء الذي كلفه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بصياغة برنامج عمل الحكومة القادمة قد انطلقت صباح الجمعة مع ممثلى حزبي قلب تونس والتيار الديمقراطي .
ليلى
وقال في تصريح إعلامي إثر اللقاء إنه أكد على جملة من النقاط أهمها رفع حالة الطوارئ و التجارة الاكترونية وفتح ملف المشاريع الكبرى المعطلة و الاستثمار في الذكاء و الطاقات المتجددة، مبرزا انه ستكون هنالك لقاءات أخرى للتتعمق في جملة النقاط المقترحة والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي مبيّنا ان "الحضور المشترك لبقية الاطراف في إطار عمل اللجنة رهين شرط وحيد وهو عدم وجود وجوه تمثل المنظومة القديمة ولم تقدم اعتذارها على مساندتها للاستبداد وتعدّ السبب في الازمة التي تمر بها البلاد" .
يذكر ان أولى المشاورات بين فريق الخبراء الذي كلفه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بصياغة برنامج عمل الحكومة القادمة قد انطلقت صباح الجمعة مع ممثلى حزبي قلب تونس والتيار الديمقراطي .
ليلى
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