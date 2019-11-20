الغنوشي: حركة ''النهضة'' لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب ''قلب تونس''

Mercredi 20 Novembre 2019



وات

- قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، إن حركة النهضة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس، مؤكدا أن النهضة ترفع، على غرار أحزاب أخرى، "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة.وأضاف الغنوشي، في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان.واعتبر رئيس حركة النهضة (رئيس البرلمان) أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.وذكر في هذا الخصوص أنه تم تناول "التوجهات العامة للحكومة وأولوياتها في هذه المرحلة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس، ومواجهة الفساد بحزم"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لـوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".وذكر الغنوشي بـالاتفاق على أن تنطلق لجنة للبرامج، تضم ممثلي الأحزاب التي قبلت مبدأ المشاركة في الحكومة، في تحديد البرامج والاتفاق حولها "ما سيجعل الحكومة تنطلق بأقصى سرعة بعيدا عن التنازع على المواقع والمحاصصة"، وفق تعبيره.وشرع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي.وقال إنه لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات.وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، اختار الحبيب الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.