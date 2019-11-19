بنزرت: حركة السير تعود الى طبيعتها بالطريق السيارة تونس-بنزرت بعد توقفها بسبب احتجاج مجموعة من المواطنين

Mardi 19 Novembre 2019



وات

- عادت حركة السير لطبيعتها العادية على مستوى الطريق السيارة تونس بنزرت في الاتجاهين بعد حوالي ساعتين من التوقف بسبب احتجاج مجموعة من المواطنين من أبناء ومتساكني مدينة العالية، للمطالبة بالافراج عن مواطن قال انه وثق عملية رشوة أطرافها عناصر امنية.وقد عادت الحركة مباشرة عقب الافراج المؤقت على المواطن المتهم بالاعتداء على موظف اثناء ادائه لوظيفه وهضم جانب موظف.يشار الى ان الموقوف يقول انه تعرض يوم امس الاثنين للتعنيف والضرب من قبل عناصر امنية، وثق ضلوعهم في عملية رشوة مع صاحب دراجة نارية مخالف، قبل ان يتفطن اليه الامنيون الذين قاموا وفق روايته بافتكاك هاتفه الجوال والاعتداء عليه بالضرب قبل ان يتم توجيه تهمة هضم جانب موظف والاعتداء عليه اثناء أدائه لوظيفه وايقافه من قبل المصالح الأمنية.