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جندوبة: فتح تحقيق حول تصريحات والد التلميذة مها القضقاضي على إثر اتهامه أحد موظفي الدولة بمحاولة الارتشاء لتمكينه من دفتر علاج مجاني

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء أمس الاثنين، بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مساء الأحد، والد التلميذة مها القضقاضي التي جرفتها مياه امطار إحدى الشعاب بمنطقة أولاد مفدة من معتمدية فرنانة الاسبوع الفارط خلال حضوره مساء الأحد الفارط في برنامج على القناة الخاصة "الحوار التونسي".

واتهم والد التلميذة، في هذه التصريحات أحد الموظفين بالجهة بمطالبته بمبلغ مالي مقابل تمكينه من دفتر علاج مجاني، وذلك وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، إسكندر الزغلامي، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، مشيرا الى تعهّد أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة بالبحث للتحقيق في مدى جدية هذه التصريحات ومؤاخذة كل من سيكشف عنه البحث في استغلال وظيفه.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192942

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 11h 55m |           
في قناة التاسعة وليس الحوار التونسي



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