هيئة السوق المالية تحذر من عمليّة تضليل للمدخرين يتبعها موقع واب مشبوه

Mardi 19 Novembre 2019



وات

- حذّرت هيئة السوق المالية، في بلاغ أوردته على موقعها، العموم من أنشطة موقع الواب startup-fund.tn والذي يدعو المدخرين إلى توظيف أموالهم في مشاريع استثمارية باعتماد منصة تمويل تشاركي في أوراق مالية "plate-forme de Equity Crowdfunding" عبر الاستناد بصفة مضللة لصندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية "FCPR Start-up fund" مخصص بصفة حصريّة للمستثمرين الحذرين دون غيرهم وخاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المصادق عليها طبقا للقانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 .وأكدت هيئة السوق المالية أنّ هذه المنصة ليس لديها أي سند قانوني يرخص لها دعوة المستثمرين للاكتتاب في أوراق مالية وأنّها تستعمل بصفة زائفة ومضللة صورة وتسمية هيئة السوق المالية من خلال الترويج لوجود شراكة بينهما.كما أكّدت الهيئة أنّها لا تتحمل مسؤولية ما ورد في موقع الواب المعني كما أنها ستتولى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.