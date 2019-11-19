سيدي بوزيد: توجيه 15 تنبيها و12 مخالفة اقتصادية واقتراح غلق احد المطاعم خلال تنفيذ 86 زيارة لفرق حفظ الصحة

Mardi 19 Novembre 2019
وات - قامت فرق حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد ب86 زيارة خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الجاري وجهت خلالها 15 تنبيها كتابيا و12 مخالفة اقتصادية واقترحت غلق احد المطاعم، وفق رئيس مصلحة حفظ الصحة بشير الاهي.
واضاف الاهي في تصريح ل(وات) انه تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية معروضة بالاسواق في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر.
واضاف الاهي في تصريح ل(وات) انه تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية معروضة بالاسواق في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر.
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية: أنا حر في بلد حر، عقدك الايديولوجية لا تهمني ورفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك